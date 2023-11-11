LİDER EYÜP ALTAY’I 7 BİTİRDİ

1.Lig’de az önce sona eren maçta lider Eyüpspor, Altay’ı deplasmanda 7-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamladı. 2. Kocaelispor ile arayı açan Eyüpspor, milli araya son derece moralli ve avantajlı girdi. İki takımın direkt Süper Lig’e yükseleceği 1.Lig’de Kocaelispor yarın 19.00’da başlayacak maçta Çorumspor’u konuk edecek.