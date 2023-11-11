1.Lig’de az önce sona eren maçta lider Eyüpspor, Altay’ı deplasmanda 7-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamladı. 2. Kocaelispor ile arayı açan Eyüpspor, milli araya son derece moralli ve avantajlı girdi. İki takımın direkt Süper Lig’e yükseleceği 1.Lig’de Kocaelispor yarın 19.00’da başlayacak maçta Çorumspor’u konuk edecek.
- Spor
LİDER EYÜP ALTAY’I 7 BİTİRDİ
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 mağlup etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.