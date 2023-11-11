- Spor

LİDER EYÜP ALTAY’I 7 BİTİRDİ

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 mağlup etti.

Hakan Yağcıoğlu
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LİDER EYÜP ALTAY’I 7 BİTİRDİ mask

1.Lig’de az önce sona eren maçta lider Eyüpspor, Altay’ı deplasmanda 7-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamladı. 2. Kocaelispor ile arayı açan Eyüpspor, milli araya son derece moralli ve avantajlı girdi. İki takımın direkt Süper Lig’e yükseleceği 1.Lig’de Kocaelispor yarın 19.00’da başlayacak maçta Çorumspor’u konuk edecek.
# Kocaelispor

- Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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