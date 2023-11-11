Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu)

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Giannitos, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Nuno Da Costa dk. 46), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Duhan Aksu dk. 87), Aytaç Kara, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Saddıki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt, Gomis
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Ramazan Civelek dk. 84), Boa Morte (Arif Kocaman dk. 90+1), Kemen (Jeanvier dk. 46), Cardoso (Bahoken dk. 66), Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Uzodimma, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Fall (dk. 36), Nuno Da Costa (dk. 50), Aytaç Kara (dk. 74 pen.) (Kasımpaşa), Ali Karimi (dk. 12), Sadık Çiftpınar (dk. 27 k.k.), Boa Morte (dk. 44), Thiam (dk. 47) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemal Özdeş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Bilal Bayazit (Kayserispor)
Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.