Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu)

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Giannitos, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Nuno Da Costa dk. 46), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Duhan Aksu dk. 87), Aytaç Kara, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall, Ngoy

Yedekler: Ali Emre Yanar, Saddıki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt, Gomis

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Ramazan Civelek dk. 84), Boa Morte (Arif Kocaman dk. 90+1), Kemen (Jeanvier dk. 46), Cardoso (Bahoken dk. 66), Thiam

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Uzodimma, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Talha Sarıaslan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Fall (dk. 36), Nuno Da Costa (dk. 50), Aytaç Kara (dk. 74 pen.) (Kasımpaşa), Ali Karimi (dk. 12), Sadık Çiftpınar (dk. 27 k.k.), Boa Morte (dk. 44), Thiam (dk. 47) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kemal Özdeş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Bilal Bayazit (Kayserispor)