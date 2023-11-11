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Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 4 (Maç sonucu) mask

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Giannitos, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Nuno Da Costa dk. 46), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Duhan Aksu dk. 87), Aytaç Kara, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Saddıki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt, Gomis
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Ramazan Civelek dk. 84), Boa Morte (Arif Kocaman dk. 90+1), Kemen (Jeanvier dk. 46), Cardoso (Bahoken dk. 66), Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Uzodimma, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Fall (dk. 36), Nuno Da Costa (dk. 50), Aytaç Kara (dk. 74 pen.) (Kasımpaşa), Ali Karimi (dk. 12), Sadık Çiftpınar (dk. 27 k.k.), Boa Morte (dk. 44), Thiam (dk. 47) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemal Özdeş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Bilal Bayazit (Kayserispor)

- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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