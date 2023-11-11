Şanlıurfaspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Maçtan Dakikalar
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Enver Cenk Şahin’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
17. dakikada korner atışında Diniyev’in kafasından seken topa ayağının içiyle vuran Onur, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
31. dakikada Mert Çapar’ın indirdiği topa gelişine vuran Donsah topu üstten auta attı.
45. dakikada Barış Gök’ün ceza sahasına gönderdiği top Cavare’den dönerek Abdullah Aydın’ın önünde kaldı. Abdullah’ın vuruşu az farka üstten auta çıktı.
50. dakikada Diniyev’in ceza sahasının solundan direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Tokoteev kornere çeldi.
54. dakikada Mboula’nın ceza sahasına ortasında Enver Cenk Şahin’in kafa vuruşunda top auta çıktı.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kadir Beyaz, Haydar Avcı
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Ndiaye, Abdullah Aydın (Özgür Baran Aksaka dk. 86), Donsah (Cumali Bişi dk. 46), Enver Cenk Şahin (Adem Eren Kabak dk. 76), Mehmet Yiğit, Toure (Muhammet Arslantaş dk. 76), Semih Karadeniz, Mert Çapar ( Barış Ekincier dk. 65), Barış Gök
Yedekler: Aydın Bağ, Diogo Aleksis Özçakmak, Hüseyin Erkan, Seyit Gazanfer, Jospin Nshimirimana
Teknik Direktör: İrfan Buz
Ümraniyespor: Abdulsamed, Isaac (Mustafa Eser dk. 84), Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk. 84), Onur Ayık (Uğur Kaan Yıldız dk. 72), Emre Demir (Melih Okutan dk. 58), Hasan Ayaroğlu, Viktor Klonaridis (Bregu dk. 72), Glumac, Popov, Diniyev, Cavare
Yedekler: Ubeyd Adıyaman, Muhammed Mert, Batuhan Arıcı, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Onur Ayık (dk. 17) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Diniyev, Abdulsamed, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Mboula (Şanlıurfaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.