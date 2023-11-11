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Fatih Karagümrük: 3 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor’u 3-0 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Fatih Karagümrük: 3 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu) mask

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini (Veseli dk. 56), Levent Mercan, Feghouli (Shukurov dk. 73), Nazım Sangare (Mendes dk. 73) , Eysseric (Adnan Uğur dk. 84), Rohden, Can Keleş, Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 85)
Yedekler: Dituro, Lasagna, Sturaro, Salih Dursun, Paoletti
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Camara dk. 58), Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Abdulkadir Parmak dk. 76), Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Kvet dk. 77), Rodrigues (N’jie dk. 58), Koita (Manaj dk. 46)
Yedekler: Erhan Erentürk, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Eren Kaya, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Eysseric (dk. 42), Güven Yalçın (dk. 79), Serdar Dursun (dk. 86) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Can Keleş, Levent Mercan (Fatih Karagümrük), Ziya Erdal, Yunus Emre Konak (Sivasspor)

- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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