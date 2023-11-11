Fatih Karagümrük: 3 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini (Veseli dk. 56), Levent Mercan, Feghouli (Shukurov dk. 73), Nazım Sangare (Mendes dk. 73) , Eysseric (Adnan Uğur dk. 84), Rohden, Can Keleş, Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 85)
Yedekler: Dituro, Lasagna, Sturaro, Salih Dursun, Paoletti
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Camara dk. 58), Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Abdulkadir Parmak dk. 76), Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Kvet dk. 77), Rodrigues (N’jie dk. 58), Koita (Manaj dk. 46)
Yedekler: Erhan Erentürk, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Eren Kaya, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Eysseric (dk. 42), Güven Yalçın (dk. 79), Serdar Dursun (dk. 86) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Can Keleş, Levent Mercan (Fatih Karagümrük), Ziya Erdal, Yunus Emre Konak (Sivasspor)
Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.