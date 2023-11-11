Corendon Alanyaspor: 0 - Gaziantep FK: 3

Maçtan dakikalar

13. dakikada Gaziantep FK atağında Draguş'ın pasına hareketlenen Maxim’in şutu kaleci Ertuğrul’da kaldı.

28. dakikada Alanyaspor'un atağında Novais'in verdiği pasla sol çaprazda topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci kurtardı.

45+3. dakikada N'Koulou ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45+10. dakikada Gaziantep savunmasından atılan uzun topa hamle yapmak için ceza sahası dışına çıkan kaleci Ertuğrul’un topu sektirmesi sonucu topu kapan Dragus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

90+5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında çalımlarla ceza sahası içerisine giren Riascostopu filelere gönderdi. 0-3

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir (Balkovec dk. 46), Richard (Leroy Fer dk. 77), Janvier, Efecan Karaca (Anderson dk. 86), Novais (Oğuz Aydın dk. 77), Eduardo (Sisto dk. 46), Cordova

Yedekler: Nuno Lima, Eren, Yunus Bahadır, Hadergjonaj, Yusuf Karagöz,

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gaziantep FK: Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp (Jevtovic dk. 78), Morais, Gradel (Riascos dk. 78), Maxim (İlker Karakaş dk. 90), Dragus (Bikel dk. 88)

Yedekler: Ertuğrul, Batuhan Şen, M’Bakata, Oğulcan, Mirza Cihan, Onurhan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Maxim (dk. 45+8 pen.), Draguş (dk. 45+10), Riascos (dk. 90+5) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Furkan Bayır, Augusto (Corendon Alanyaspor), Maxim (Gaziantep FK)