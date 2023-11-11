Elon Musk'ın Neuralink şirketi beyin çipi takmaya hazır

Elon Musk'ın Neuralink şirketi ilk beyin implantı ameliyatına hazırlanıyor.
Neuralink şirketinin ilk beyin çipi ameliyatı için gönüllülerde aradığı şartlar belli oldu.
NEURALINK FELÇLİ HASTA ARIYOR
Bloomberg'in haberine göre, Neuralink 40 yaşın altında kuadriplejik yani her iki kol ya da bacağı felce uğrayan bir yetişkin arıyor.
Ameliyat, ince telleri ve elektrotları beyne yerleştirmek için kişinin kafatasının büyük bir parçasının çıkarılmasını gerektirecek.
Kafatasından çıkarılan bir kısmın yerine birkaç yıl boyunca orada kalacak olan küçük bir çiple değiştirileceği kaydedildi.
BOZUK PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK
Çipin bir bozuk para büyüklüğünde olacağı ve takılan hastanın beyin aktivitelerini okuyacağı belirtildi.
Ardından Beyin dalgalarından alınan veriler bilgisayar ya da tablet üzerinden takip edilecek.
Bu Beyin implantının kişinin düşüncelerini bir bilgisayar aracılığıyla komuta dönüştürülmesine yardımcı olması bekleniyor.
ŞİRKET ÇİP TAKMAYA HAZIR
Yıllar süren çalışmaların ardından Neuralink şirketinin insanlar üzerinde beyin çipini denemeye hazır olduğu belirtildi.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.