- Ekonomi

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu

Milli Piyango yılbaşı çekilişine kısa bir zaman kala bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları duyuruldu. Bilet fiyatlarının yanı sıra büyük ikramiye tutarı da açıklandı.
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu mask

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.
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- Ekonomi

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