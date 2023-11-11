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CHP'de Faik Öztrak devri kapandı!

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Yeni MYK'da 2018'den beri CHP Parti Sözcülüğü görevinde olan Faik Öztrak yer almadı. Onun yerine parti sözcülüğü görevine Deniz Yücel getirildi.
CHP'de Faik Öztrak devri kapandı! mask
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni Merkez Yönetim Kurulu belli belirlendi. Parti Sözcüsü, Faik Öztrak yerine Deniz Yücel oldu.

YENİ MYK BELLİ OLDU

CHP'de değişim rüzgarları sonra Özgür Özel, genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı. Özel, 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi ve partinin yeni MYK'sı belirlendi.

FAİK ÖZTRAK DEVRİ KAPANDI

Özel, toplantının ardından yaptığı 24 kişiden oluşan MYK'yı gölge kabine olarak nitelendirdi. Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirildi. Parti Sözcüsü ise CHP'de yıllardır bu görevi sürdüren Faik Öztrak yerine Deniz Yücel oldu.

Kaynak: HABERLER.COM
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- Siyaset

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