CHP'de Faik Öztrak devri kapandı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni Merkez Yönetim Kurulu belli belirlendi. Parti Sözcüsü, Faik Öztrak yerine Deniz Yücel oldu.
YENİ MYK BELLİ OLDU
CHP'de değişim rüzgarları sonra Özgür Özel, genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı. Özel, 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi ve partinin yeni MYK'sı belirlendi.
FAİK ÖZTRAK DEVRİ KAPANDI
Özel, toplantının ardından yaptığı 24 kişiden oluşan MYK'yı gölge kabine olarak nitelendirdi. Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirildi. Parti Sözcüsü ise CHP'de yıllardır bu görevi sürdüren Faik Öztrak yerine Deniz Yücel oldu.
Kaynak: HABERLER.COM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.