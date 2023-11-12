- Asayiş

Tekbir getirip Starbucks’ı taşladılar!

Türkiye'de İsrail'e yönelik protestolar sürerken, Esenyurt'ta bir grubun Starbucks'ın bir şubesini tekbir getirerek taşladığı görüntüler paylaşıldı.
Tekbir getirip Starbucks’ı taşladılar! mask

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, söz konusu durum Türkiye'de çeşitli yollarla protesto ediliyor. 

Daha önce İstanbul Merter'de bulunan McDonald's şubesine bir kutu dolusu fare bırakılmıştı.

Esenyurt Son Dakika'nın paylaştığı görüntülere göre, Esenyurt'ta bir grubun tekbir getirerek Starbucks şubesini taşladığı görüldü. 

Kaynak: CUMHURİYET
# Filistin, İsrail, türkiye

- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.790.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL