Tekbir getirip Starbucks’ı taşladılar!

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, söz konusu durum Türkiye'de çeşitli yollarla protesto ediliyor.
Daha önce İstanbul Merter'de bulunan McDonald's şubesine bir kutu dolusu fare bırakılmıştı.
Esenyurt Son Dakika'nın paylaştığı görüntülere göre, Esenyurt'ta bir grubun tekbir getirerek Starbucks şubesini taşladığı görüldü.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.