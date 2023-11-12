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Amatör futbol nefes kesti!

Kocaeli Amatör Futbolunda heyecan devam ediyor. İşte toplu sonuçlar...

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Amatör futbol nefes kesti! mask

S LİG

Başiskele Bld Spor. 3
Derince A Ş. 2

U14

Ucyoldogu spor 0

Kocaeli Yenişehir spor 13

Süper Amatör

Arslanbey organize sanayi spor.2
Yeniyalı Barbaros spor.4

U16

Kullar 1975. 2
Anadolu 1071. 0

1. Küme

İzmit gençler bir. 0
Tavşanlı spor 8

1.Küme

Darıca Birlik spor 2
Kavaklı spor 4

S.Lig

Gebze Tayfun spor 0
Bekirdere spor 3

1. Küme

Yavuz Spor 1
Tütün çiftlik spor 0
# Başiskele, Darıca

- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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