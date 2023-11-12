Amatör futbol nefes kesti!

S LİG
Başiskele Bld Spor. 3
Derince A Ş. 2
U14
Ucyoldogu spor 0
Kocaeli Yenişehir spor 13
Süper Amatör
Arslanbey organize sanayi spor.2
Yeniyalı Barbaros spor.4
U16
Kullar 1975. 2
Anadolu 1071. 0
1. Küme
İzmit gençler bir. 0
Tavşanlı spor 8
1.Küme
Darıca Birlik spor 2
Kavaklı spor 4
S.Lig
Gebze Tayfun spor 0
Bekirdere spor 3
1. Küme
Yavuz Spor 1
Tütün çiftlik spor 0
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.