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KÖRFEZ'İN RAKİBİ ÇORUM!

Trendyol 1.Lig'in 12 haftanın kapanış maçında temsilcimiz Kocaelispor, sahasında Ahlatçı Çorum Futbol Kulübünü ağırlayacak. Saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak

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