7 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|53097
|KOCAELİ
|GEBZE
|GEBZE, TAVŞANLI
|622. SK., D-4001
|12.11.2023
|09:00
|17:00
|53098
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|DEMIRCILER, DEMİRCİLER
|DEMIRCI, DEMİRCİ SK., KONAK SK., KÖPRÜTAŞ SK.
|12.11.2023
|09:00
|17:00
|53153
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EGEMEN CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD.
|12.11.2023
|09:00
|13:00
|53304
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK.
|12.11.2023
|09:00
|17:00
|53364
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, PELİTLİ
|3253, 3253., 3256., 3261, 3262., AYDIN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ORGANIZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD.
|12.11.2023
|08:30
|12:00
|53389
|KOCAELİ
|KARTEPE
|EMEKEVLER, UZUNÇİFTLİK
|100.YIL CD., ADALETLİ SK., D-100 KARAYOLU, ERTUĞRUL GAZİ SK., KİRAZLI SK., OSMANLI SK., YAZAR SK
|12.11.2023
|09:00
|17:00
|53433
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK
|4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKIN, AKIN SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALPEREN SK., AMBER SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR SK., ANIT, ANIT SK., ASALET SK., AŞKIN SK., ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇIKMAZ SK., D-100 KARAYOLU CD., DALGIÇ SK., DAMLALI SK., DARICA SK., DICLE, DİCLE CD., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., EMİR SK., EMRE SK., ESER, ESER SK., ESTERGON CD., EZGI, EZGİ SK, FERMAN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GELİNCİK SK., GENCER SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER SK., GÜVEN, GÜVEN SK, GÜZ, GÜZ SK., HAKAN SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, ISTIKLAL, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARACA SK., KARAGÖZ SK., KARATAS, KARAYAZI SK., KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KOZA SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., MAVİ SK., MELODİ SK., MEŞALE SK., MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., POLAT SK., RAHLE, RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SADRAZAM CD., SANCAK SK., SARAY SK., SARAYİÇİ SK., SARAYKENT SK., SENER, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞAHİN SK., ŞENER SK., TOLGA SK., TOPRAK SK., TUNCER SK., TURGUT REIS, ULUISIK, ULUIŞIK CD., ULUSAL SK., USTA SK., ÜLKÜ SK., ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YUNUS EMRE, YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZİYA GÖKALP CD.
|12.11.2023
|14:00
|17:00
|53440
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BAĞLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, HIDIRLAR, KAYMAZ, ÖMERLİ, SELIMKÖY, SELİMKÖY
|DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EROL SK., HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜK HASANLI MEVKII, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTAKÖY MEVKII, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHTIYANLAR MEVKII, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK.
|12.11.2023
|14:00
|16:00
|53458
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, OVACIK
|AKÇAKOCA SK., ALPER SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., ELMAS, KAMER SK., MERCAN SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD.
|12.11.2023
|09:00
|13:00
|53469
|KOCAELİ
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AHU, AHU SK., AKAN SK., AKÇA SK., AKÇAY SK., AKGÜL SK., ALGÜL SK., ASIROGLU, ASRIN SK., AŞIROĞLU CD., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYIŞIĞI SK., BAGDAT, BALKIZ, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI SK., BEKİR SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., BULGURLU, BULGURLU SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., CENGİZHAN SK., CİVAN SK., DELİCE SK., DEREN, DEREN SK., DERYA, DERYA SK., DESTAN SK., DURMUS, DURMUŞ SK., EFEK SK., ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERÇETIN, ERÇETİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSİN SK., ERTAÇ SK., ERTUĞRULGAZİ CD., EZBER SK., FANİ SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FERASET SK., FURKAN, GÜLBİN SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., GÜRAL, GÜRAL SK., HASRET SK., HAYRET SK., HELAL SK., HITABE, HİCRİ SK., HİTABE SK., HÜKÜM, HÜKÜM SK., HÜR, HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KARANFIL, KAYIN SK., KETENCİLER SK., KIRAAT SK., KIYAS, KIYAS SK., MAHSUL, MAHSUL SK., MAKSAT, MAKSAT SK., MARIFET, MARİF SK., MARİFET SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MELİH SK., MENDERES SK., MENGÜÇ SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., MUASIR, MUASIR SK., MUNTAZAM, MUNTAZAM SK., NEFER SK., NURSEL SK., OKTAY, OKTAY SK., OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SANLI, SECDE, SECDE SK., SEYMA, SUNA, SUNA SK., ŞANLI SK., ŞELALE SK., ŞENSOY SK., ŞEYMA SK., TEFSIR, TEFSİR SK., TEKIN, TEKİN SK., TEOMAN SK., TOROS SK., TUNCA SK., TURGUT REİS CD., TÜRBE SK., UFUK, UĞURHAN SK., ULUBEY, ULUBEY SK., ULUÇINAR SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., VADI, YANKI, YANKI SK., YELPAZE SK., ZAKKUM SK., ZENGIN, ZEYNEP SK.
|12.11.2023
|09:00
|17:00
|53470
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AKKAYA SK., ASIM, AYTAÇ SK., BALCI SK., DOBRA SK., ENIS, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜLBERK SK., GÜLBIN, GÜZİN SK., KOCATEPE SK., KORAY SK., MUCİZE SK., MUKADDER SK., MÜJDE, MÜJDE SK., NADIR, RIFAT SK., SEFA, SEFA SK., TUZLA CD., YILDIRIM BEYAZIT CD., ZÜBEYDE SK.
|12.11.2023
|09:00
|17:00
|53471
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|3257. SK, 4468. SK, 4470. SK., MADEN CD., ÖREN ÇEŞME SK., SANTIYE, ŞANTİYE SK, TAVSANLI YOLU, TAVŞANLI YOLU CD.
|12.11.2023
|08:30
|10:30
|53472
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, ÇAMKONAK, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, KARA KOCALI-KINCILLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI
|KÖY SOKAĞI, 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 571., 587, 6. SK., 7. SK., 9. SK., ABANT YOLU, ACILIK, ACILIK SK., AĞAR SK., AKARSU SK., AKASYA SK., AKAY SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ANIL SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., ATA SK., ATIL SK., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI LALE, BADEM SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR SK, BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BAYRAM SK., BERBEROĞLU SK., BERİL SK., BESTE SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CEVHER SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇIGDEM SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAĞDİBİ SK., DAMLA, DAR SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DERE SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DİKİLİ, DOĞAN SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DURAK SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DUTLAR SK., EFLATUN, EMANET SK., EMSAL SK., ERGÜL SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FAHRI, FAHRİ SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., FİDAN SK., FURKAN SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GİZEM SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HACI ŞÜKRÜ SK., HAKKI ORUÇ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI, HIZLI SK., HİCRET SK., HOCAOGLU, HOCAOĞLU SK., HÜRRİYET SK., ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA SK., İLBEY SK., İZMİT CD., KADI KONAGI SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK, KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KAPTAN SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYEL SK., KARSI, KARŞILAR SK., KATIP, KEFKEN, KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE, KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN KISLA, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KISLA, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KISLA, KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KIZILCIK SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇU SK., KUTLU SK., KÜTÜKÇÜ SK., LEVENT SK., LIDER, LİMAN SK., MACARLAR, MACARLAR SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERAL SK., MERMER SK., MERT SK., MESUT SK., MEŞE SK, MEŞE SK., METEHAN, MIÇO CD., MINE, MINE SK., MİNE SK., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MORMENEKSE, MOTEL SK., MUTLU SK., NAZ ÇIKMAZI SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., NUR SK., OBRUK. SK., OKAN SK., ORHAN SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖNDER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., PEMBE KAYALIK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, POYRAZ, RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHİL SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD., SARP SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT OGUZ KIR, SELVILI, SELVİLİ SK., SEN, SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEZENLER CD., SIRINEVLER, SITELER, SİNEM SK., SİTELER SK., SOFULAR SK., SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜMBÜLCÜK, ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., ŞİRİNEVLER SK., TAHLİSİYE CD., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLI SK., TAYFUN SK., TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜNAL SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEDIVEREN, YEGANE SK., YEMİŞ SK., YENICE, YENIDEVIR, YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YILMAZ, YİĞİT SK., YONCA SK., YUKARI KURTYERİ SK., YUNUS, YUNUS SK., ZAFER SK, ZAFER SK.
|12.11.2023
|09:00
|13:00
|53485
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANALYOLU CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., SEDİR SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD.
|12.11.2023
|09:00
|17:00
|53486
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|MEHMETAĞA, YAYLACIK
|DOĞAL SK., GÜLEN SK., KAR SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., ÖZKAR SK., ŞENSES SK., TURBO SK.
|12.11.2023
|09:00
|17:00
|53493
|KOCAELİ
|GEBZE
|ARAPÇEŞME, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, GAZİLER, GEBZE OSB, KADILLI, MEVLANA, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ, YENİKENT
|1, 1082/3. SK., 2424. SK., 269, 3020. SK., 3313, 3313., 3317., 3318, 3318., 3327., 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3801. SK., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3840. SK., 3841, 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4003. SK., 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301., 4301. SK., 4303, 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., 4426. SK., 4432., 4433., 4434., 4436, 4438, 4439., 4440, 4449., 4450, 4450., 873/2. SK., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ANKARA CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GONCA SK., GÜL SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMNİNE SK., ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KANARYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KISA SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LOKMAN SK., MADEN, MERKEZ SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ORMANCI SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEVGİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., VİŞNE SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK.
|12.11.2023
|08:30
|16:00
- Gündem
7 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ, Kocaeli’de bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 12 Kasım 2023 Pazar günü 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu
# elektrik kesintisi, Kocaeli, 7 ilçe, Dilovası, Gebze, Başiskele, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Darıca, Atatürk, cumhuriyet, yeni, karamürsel
Muhabir Haber Merkezi
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