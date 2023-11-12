- Asayiş G:

Bugün de Gölcük'te bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Gölcük ilçesinde eğlence mekanında çıkan ve dışarıya taşan kavgada bir kişi tabancayla bacağından vuruldu.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Bugün de Gölcük'te bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktı: 1 yaralı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Değirmendere Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir alkollü eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. ve S.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavgada, H.D. tabancasını çıkartarak, S.G.'ye ateş etti. 2 kurşunun sol bacağına isabet ettiği S.G. kanlar içinde yerde kaldı. H.D. koşarak uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.G., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından saldırgan H.D., yakalandı. Emniyet ekipleri, eğlence mekanında incelemede bulundu.

Öte yandan, ikilinin alkollü olduğu tartışmanın kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.
# sağlık

- Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.790.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL