Sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek! Günlerce yağış...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de gün boyu yağmurlu hava etkili olacak. Önümüzdeki hafta boyunca ise yağışlar etkisini gösterecek. Çarşamba günü hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu: