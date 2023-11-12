Şura Akademi’nin 4. sayısı yayınlandı

Kent tarihi ve kültürünün tanıtımı ile kent yaşamına dair pratik ve teorik bilgi birikiminin güncellenmesi, özgün makalelerle desteklenerek yerel yönetim uygulamalarının istifadesine sunulmasını hedefleyen “Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi”nin 4. sayısı yayınlandı. Derginin bu sayısında tarım teması ele alındı.

TURİZM, AKILLI ŞEHİRLER, SPOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Araştırmaları ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi’nin yeni bilimsel yayını Şura Akademi dergisinin dördüncü sayısı, kentsel yaşam kalitesi standartlarının iyileştirilmesine yönelik uygulanabilir, sürdürülebilir model projelere kaynak olacak ortak akıl içeriklerini destekleyen bilimsel bir yayın niteliği taşıyor. Dergi ilk sayısında turizm, ikinci sayısında akıllı şehirler, üçüncü sayısında spor temalarıyla hazırlanmıştı.

4. SAYININ TEMASI TARIM

Şura Akademi Dergisinin ‘’tarım’’ temalı dördüncü sayısında Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım ve Prof. Dr. Rezzan Kasım, Kocaeli tarımının Türkiye’deki yerine değinirken, geliştirilmesine yönelik de öneriler sunuyor. Doç. Dr. M. Nisa Mencet Yelboğa, Prof. Dr. Cengiz Sayın, F. Dilek Eryiğit ise sebze fidesi üretiminde meydana gelen atıkları, ekolojik ve ekonomik açıdan değerlendiriyor. Doç. Dr. Cemil Tölü makalesinde Kocaeli’de sürdürülebilir hayvan tarımı önerilerinde bulunuyor. Doç. Dr. Işıl Özdemir, Kocaeli’deki meyve bahçelerine değinirken Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özer Uyar ise Kocaeli’de Tarımsal Biyoteknoloji çalışmalarını ele alıyor. Süt sığırcılığında üreticilerin karşılaştıkları sorunların analizinin Derince ilçesi ölçeğinde gerçekleştirildiği çalışmada Dr. Bahar Aydın Can, Dr. Onur Can ve Prof. Dr. Sait Engindeniz tarım sayısının diğer katkı veren isimleri.

HAKEMLİ DERGİ

Kent Araştırmaları Merkezi Şura bir yıllık faaliyet döneminde Kocaeli Kongre Merkezi’nde geniş katılımlarla düzenlediği Turizm, Spor, Çevre, Tarım, Akıllı Şehirler, Kadın ve Aile, Engelsiz Şehir Şura çalıştaylarında derlediği bilgileri, bilim ve danışma kurulunun genel değerlendirmeleriyle profesyonel editörlük süreçlerine dahil ederek sonuç raporları ve master planlarına dönüştürüyor. Şura Akademi Kent Araştırmaları dergisi ise tüm bu etkinliklerde ifade edilen bilgi birikimini hakemli dergi statüsüyle alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla kalıcı hale getiriyor. Derginin içerikleri çalıştayların konularına göre belirlenmeye devam edecek. Dergiye www.suraakademi.org.tr web sitesinden ve Kozluk Mah. Mehmet Ali Kağıtçı Sok. No:71 İzmit/Kocaeli adresinden ulaşabilirsiniz.