Otobüste fenalaşan öğrenci için güzergah değiştirdi

Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde seyir halinde olan 41 J 4005 plakalı özel halk otobüsünde bir öğrenci rahatsızlandı. Otobüste fenalaşan genç kız baygınlık geçirdi. Öğrenciyi fark eden şoför Seçkin Yige, güzergah değiştirerek hastaneye gitti. Hastanede genç kızın kaydını yaptırıp, ailesine ulaşan Yige, üyesi olduğu otobüsçüler kooperatifine de bilgi verdi. Kooperatifte sorumlu kişi hastaneye gelerek, ailesi gelene kadar genç kızın yanında bekledi. Bu sırada hastaneden ayrılan Seçgin ise seferine devam etti.
"Hastaneye yetiştirdik"
Olayı anlatan şoför Seçkin Yige, "Öğrencileri aldık ve seyir halinde ilerlerken bir kız çocuğunun fenalaştığını gördüm. Gördükten sonra hastaneye yetiştirdik. Ailesinin numarasını alıp, haber verdik. Otobüs kooperatifi yöneticilerine de haber verdim durumu. Kız çocuğunun yanında durması için yönetim kurulundan bir arkadaş geldi. Ben de diğer yolcularla birlikte yoluma devam ettim. Çocuğun durumunun da iyi olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Of’lu - Tebrik ediyorum, “kamu hizmeti” dediğin bu şekilde olur.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.