Kadın ve erkek beyni arasındaki farkları anlattı

Çayırova 4. Kitap Günlerinin 9. gününde düzenlenen söyleşide yazar ve sinirbilimci Serkan Karaismailoğlu, okurlarıyla bir araya geldi. Bilim, beyin yapısı, aile ve gençlik üzerine önemli konulara değinen Karaismailoğlu'nun programına Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Artık insanlığın gerçeklerle ilgilenmediği bir dönemdeyiz"

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Ailede huzur olursa toplumda da huzur olur. Pandeminin sıkıntılarını hala yaşıyoruz. Yapay zeka diye bir şey çıktı karşımıza, ‘Post Truth’ diye bir kavram yaşıyoruz ve bunun hakkında bilinçlenmemiz gerekiyor. Artık insanlığın gerçeklerle ilgilenmediği bir dönemdeyiz. İnsanların tek bir düşüncesi var. Bunu kim söylüyor sevdiğim biri mi nefret ettiğim biri mi? Şu an mesela İsrail çocukları öldürüyor. Bir yerde çocuklar ölüyorsa orada terör vardır ama mesela Batı bunu görmezden geliyor. Gerçek gerçektir, doğru doğrudur" ded.

"Erkek beyni dinlemeye müsait bir beyin değildir"

"Başarı dendiğinde şu an akla gelen yüksek maaş ve iyi bir meslek" diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek başarı ise akıl sağlığı, fiziksel sağlık, kendine vakit ayırma, istediklerini yapma gibi şeyleri de içinde barındırır. Başarı dediğiniz şey nihayetinde kendini iyi hissetme halidir. Aile içerisinde tanımıyorsunuz birbirini. Birbirimizi tanımıyoruz ve algılarımız farklı. En büyük anne ve baba kavgalarından biri ‘beni hiç dinlemiyorsun’ konusu. Erkek beyni dinlemeye müsait bir beyin değildir. İşitme ve konuşma beynin sol tarafında daha dominant. Beynin algılama alanındaki işlevsel alana baktığında bu alanın dişi beyninde erkek beynine göre bu alanın daha gelişmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Empatinin temelinde yüz okuma ve ses analizi vardır. Kadınlardaki empati yeteneği, erkeklere göre daha fazla. Erkek beyni risk almaya bayılır, dişi beyni ise risk almaktan kaçar. Ders çıkarmak dediğimiz bir kavram var. Ders çıkarmak konusunda erkek beyni fena. Bir aksiyon vardır erkek beyninde bilerek veya bilmeyerek. Ergen çocuklarınıza 'Biz böyle değildik' diyorsunuz ya hepsini yaptınız. O yüzden çocukların üzerine giderken dikkat edin. Birçoğunuz 'Gençlik çok bozdu' diyorsunuz. Milattan önce 500’de bile gençlik çok bozdu deniliyordu. Bunun tıp dünyasında adı var ‘Juvenoia’ Juve gençlik ve noia korku demek. Gençliği anlamamız gerekiyor"

"Matematik öğretiyoruz ancak hala matematiği çok iyi bilmiyoruz"

Ebeyveynlere çocuklar hakkında önemli bilgiler veren Serkan Karaismailoğlu, "Melatonin salgılanmaya başlandığında siz uyursunuz. Melatonin gece 02.00 ila 04.00 arasında en fazla salgılanıyor. Ergenlerde melatonin salgılanmasında 2 saat kayma var. Bende 21.30’da salgılanmaya başlanan melatonin o çocukta 23.30’da salgılanıyor. Çocukları erken yatırmanın fizyolojik olarak pek bir mantığı yok. Çocuklarımızı uykusuz okula yolluyoruz. Rus kimyager kimseler atomlarla uğraşmasın ezberlemek zorunda kalmasın diye periyodik cetvel hazırladı ama biz çocuklarımıza okullarda periyodik cetvel öğretiyoruz. Lisede kompleks bir matematik öğretiyoruz ancak hala matematiği çok iyi bilmiyoruz. Bir insana bir şey öğretmemenin yolu, ona her şeyi öğretmeyi çalışmaktır. Kim olursan ol ister kimyager istersen kasiyer, işini doğru düzgün yaptığın sürece bu dünyayı kurtarma ihtimali olduğunu düşün. İşini ahlaklı yapan bir insanın bir ulusu kurtarma şansı her zaman vardır. Fikirlerinizi hayata geçirmeye gayret edin. Bizde eksik olan fikirlerimizi hayata geçirmek. Bir şeyler üretmeye kalktığınızda birçok şey karşınıza çıkıyor ancak başarmak istiyorsanız bu bedeli ödeyeceksiniz. Başarıdan çok korkmayın. Yer çekiminin olduğu bir dünyada düşmek çok normal bir eylem ama asıl mesele ayağa kalkabiliyor musun? Hayallerini hayata geçir, bunu ne olur unutmayın" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu'na konuşmasının ardından günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi. Serkan Karaismailoğlu ise program sonunda okurlarının kitaplarını imzaladı.