- Dünya

Dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı

Brezilyalı televizyon yıldızı Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için bıçak altına yattı. Ünlü isim ameliyat sırasında oluşan komplikasyonlar sonucunda hayatını kaybetti.
Dizlerindeki yağı aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı mask

Brezilyalı ünlü yıldız Luana Andrade Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için yattığı ameliyat masasından kalkamadı. 29 yaşındaki Brezilyalı isim, ameliyat sırasında oluşan komplikasyonlar sonucunda hayatını kaybetti.

AMELİYAT SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu hafta başında dizlerindeki yağları aldırmak için Sao Paola'daki Sao Luiz Hastanesi'nde ameliyata giren Luana Andrade'nin, ameliyat sırasında nefes alma güçlüğü çektiği ve kalp krizi geçirdiği bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Andrade'nin kriz geçirmesi üzerine ameliyata hemen son verildiği ancak kanın damar yolunu tıkaması nedeniyle genç kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK KABUSUNU YAŞIYORUM"

Modellik de yapan ve kendi giyim markası bulunan Andrade'nin erkek arkadaşı João Haddad, Instagram mesajında "Hayatımın en büyük kabusunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberler.com

# büyük

- Dünya

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.844.274 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL