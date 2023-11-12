Sağlık müdürlüğünde 10 Kasım skandalı! Çiğ köfte partisi düzenleyip göbek attılar

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve Türk Milletinin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. seneyi devriyesinde Burdur'da skandal bir olay meydana geldi.Gür Haber sitesinde yer alan görüntülere göre, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışanlar, 10 Kasım'da çiğ köfte partisi düzenledi.Atatürk'ün vefatının 85. yılında, resmi kamu kurumunda böyle bir eğlencenin düzenlenmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gazeteye konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz'ün soruşturma başlattığı öğrenilirken, İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Murat Erk'te olayın üzerine gidileceğini ifade etti.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.