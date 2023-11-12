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Sağlık müdürlüğünde 10 Kasım skandalı! Çiğ köfte partisi düzenleyip göbek attılar

Atatürk'ün vefatının seneyi devriyesinde Burdur Halk Sağlığı Merkezi çalışanlarının resmi dairede çiğ köfte partisi düzenledikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve Türk Milletinin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. seneyi devriyesinde Burdur'da skandal bir olay meydana geldi.Gür Haber sitesinde yer alan görüntülere göre, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışanlar, 10 Kasım'da çiğ köfte partisi düzenledi.Atatürk'ün vefatının 85. yılında, resmi kamu kurumunda böyle bir eğlencenin düzenlenmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteye konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz'ün soruşturma başlattığı öğrenilirken, İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Murat Erk'te olayın üzerine gidileceğini ifade etti.

Kaynak: yeniçağ
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