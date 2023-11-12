KÖRFEZ’İN SÜPER STARI EMİR YİNE ÜMİT MİLLİ TAKIMDA

Ümit Millî Takımımızın 17 Kasım Cuma günü özel maçta İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Alanya'da Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak. Kocaelispor’un 1.Lig’deki müthiş 9 maçlık serisinin kahramanlarından Emir Ortakaya, golcü stoper olarak dikkat çekerken, yine milli takıma seçildi…

2002 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Takımımızın Norveç ile oynayacağı karşılaşma, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubundaki beşinci sınavı olacak.

Enis Destan, kart cezalısı olduğu için aday kadroda yer almadı.

Ümit Millî Takımımızın Slovenya ve Norveç maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor A.Ş.)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz ( Fenerbahçe A.Ş.), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet: Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland), Metehan Altunbaş (Adanaspor A.Ş.)

Teknik Direktör: Levent Sürme