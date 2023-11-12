U17, üst sıralara göz kırptı: 2-1

GALİBİYETLE KAPADI
Kocaelispor U-17 takımı, Bandırmaspor U17 Takımı ile bir araya geldi. Yeşil siyahlılar, Bandırmaspor karşısında sahadan Esat Narin ve Enes Eski’nin golleri ile 2-1 galip ayrıldı ve bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti. Üst sıralara göz kırpan gençlerimiz galibiyeti doyasıya kutladı. İlk yarısı sona eren ligde, Kocaelispor’un bir sonraki rakibi, zirve adayı Eyüpspor olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.