- Spor

U17, üst sıralara göz kırptı: 2-1

Kocaelispor U-17 takımı deplasmanda konuk olduğu Bandırmaspor karşısında sahadan Esat Narin ve Enes Eski’nin golleri ile 2-1 galip ayrıldı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
U17, üst sıralara göz kırptı: 2-1 mask

GALİBİYETLE KAPADI

Kocaelispor U-17 takımı, Bandırmaspor U17 Takımı ile bir araya geldi. Yeşil siyahlılar, Bandırmaspor karşısında sahadan Esat Narin ve Enes Eski’nin golleri ile 2-1 galip ayrıldı ve bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti. Üst sıralara göz kırpan gençlerimiz galibiyeti doyasıya kutladı. İlk yarısı sona eren ligde, Kocaelispor’un bir sonraki rakibi, zirve adayı Eyüpspor olacak.
# Kocaelispor, Bandırmaspor

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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