U17, üst sıralara göz kırptı: 2-1

GALİBİYETLE KAPADI

Kocaelispor U-17 takımı, Bandırmaspor U17 Takımı ile bir araya geldi. Yeşil siyahlılar, Bandırmaspor karşısında sahadan Esat Narin ve Enes Eski’nin golleri ile 2-1 galip ayrıldı ve bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti. Üst sıralara göz kırpan gençlerimiz galibiyeti doyasıya kutladı. İlk yarısı sona eren ligde, Kocaelispor’un bir sonraki rakibi, zirve adayı Eyüpspor olacak.