U16 çok farklı başladı: 9-0

NURİ ÇOLAK ETKİSİ
Grubunda Belediye Derincespor ve Darıca Gençlerbirliği ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş, Pendik, Sultanbeyli Belediye, Tuzla ve Kasımpaşa’nın yer aldığı Kocaelispor U-16 takımı ilk maçında kentlisi Darıca Gençlerbirliği’ni 9-0 mağlup etti. Kocaelispor’un unutulmaz kaptanlarından Nuri Çolak’ın çalıştırdığı yeşil siyahlılar 90 dakika boyunca üstün oynadığı maçı farklı galibiyetle tamamladı. Kocaelispor sezonun ikinci maçında bir diğer kentlisi Belediye Derincespor ile Derince’de oynayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.