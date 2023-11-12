U16 çok farklı başladı: 9-0

NURİ ÇOLAK ETKİSİ

Grubunda Belediye Derincespor ve Darıca Gençlerbirliği ile birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş, Pendik, Sultanbeyli Belediye, Tuzla ve Kasımpaşa’nın yer aldığı Kocaelispor U-16 takımı ilk maçında kentlisi Darıca Gençlerbirliği’ni 9-0 mağlup etti. Kocaelispor’un unutulmaz kaptanlarından Nuri Çolak’ın çalıştırdığı yeşil siyahlılar 90 dakika boyunca üstün oynadığı maçı farklı galibiyetle tamamladı. Kocaelispor sezonun ikinci maçında bir diğer kentlisi Belediye Derincespor ile Derince’de oynayacak.