- Spor

Güreşçilerden örnek başarı    

Okul Sporları Gençler A-B Serbest ve Grekoromen Stil Kocaeli il seçmeleri müsabakaları 8 Kasım 2023 Çarşamba tarihinde Derince’de yapıldı. Sıkletlerinde birinci olan güreşçiler 6 -10 Aralık 2023 tarihlerinde ilimizde düzenlenecek olan grup müsabakalarına katılacak  

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Güreşçilerden örnek başarı     mask

YILMAZ VE GÜLMEZ BİRİNCİ OLDU

İl seçmelerine Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden grekoremen stilde 80 kg’da Recep Taha Yılmaz ve 110 kg’da Arda Baha Gülmez birinci olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Kocaeli il seçmeleri müsabakalarına Körfez Gençlerbirliği Kulübü’nden grekoromen stilde katılan; Recep Taha Yılmaz (80 kg) ve Arda Baha Gülmez (110 kg) birinci, Esat Bilal Mavi (60 kg) ve M. Hakan Eraslan (65 kg) ikinci, Enes Dalkıran (70 kg) ve Halit Ersöyleyen (70 kg) üçüncü oldu.
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- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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