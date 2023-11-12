Güreşçilerden örnek başarı    

YILMAZ VE GÜLMEZ BİRİNCİ OLDU
İl seçmelerine Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden grekoremen stilde 80 kg’da Recep Taha Yılmaz ve 110 kg’da Arda Baha Gülmez birinci olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.
KÜRSÜYE ÇIKTILAR
Kocaeli il seçmeleri müsabakalarına Körfez Gençlerbirliği Kulübü’nden grekoromen stilde katılan; Recep Taha Yılmaz (80 kg) ve Arda Baha Gülmez (110 kg) birinci, Esat Bilal Mavi (60 kg) ve M. Hakan Eraslan (65 kg) ikinci, Enes Dalkıran (70 kg) ve Halit Ersöyleyen (70 kg) üçüncü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.