Güreşçilerden örnek başarı    

YILMAZ VE GÜLMEZ BİRİNCİ OLDU

İl seçmelerine Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden grekoremen stilde 80 kg’da Recep Taha Yılmaz ve 110 kg’da Arda Baha Gülmez birinci olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Kocaeli il seçmeleri müsabakalarına Körfez Gençlerbirliği Kulübü’nden grekoromen stilde katılan; Recep Taha Yılmaz (80 kg) ve Arda Baha Gülmez (110 kg) birinci, Esat Bilal Mavi (60 kg) ve M. Hakan Eraslan (65 kg) ikinci, Enes Dalkıran (70 kg) ve Halit Ersöyleyen (70 kg) üçüncü oldu.