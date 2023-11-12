Sezai Karakoç Yeti Bilgi Yarışmasına 83 takım katıldı

16-19 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Sezai Karakoç Günleri düzenleyecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öncesinde farklı etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte ‘Sezai Karakoç Yeti Bilgi Yarışması’ düzenlendi. Yarı finalistleri belirlendiği yarışmanın finali 16-19 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Sezai Karakoç Günlerinde yapılacak

SEZAİ KARAKOÇ GÜNLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16 Kasım 2021 yılında aramızdan ayrılan Türk edebiyat ve fikir dünyasının önemli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç adına 16-19 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Sezai Karakoç Günleri gerçekleştirecek. Sezai Karakoç’un fikirleri farklı başlıklar altında müzakereye açılacağı etkinlik öncesinde farklı çalışmalarda yapılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle ‘Sezai Karakoç Yeti Bilgi Yarışması’ düzenlendi.

ÖĞRENCİLER SEZAİ KARAKOÇ’UN ÜÇ KİTABINI OKUDU

İzmit Atılım Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ‘Sezai Karakoç Yeti Bilgi Yarışması’ 3 kategoride gerçekleştirildi. Takımlar 2 öğretmen ve 1 danışman öğretmen tarafından oluşturuldu. Okulların oluşturduğu takımlarda yer alan öğrenciler Sezai Karakoç’un Diriliş Neslinin Amentüsü, Yitik Cennet ve Hızırla Kırk Saat kitaplarını okuması istendi.

3 KATEGORİDE BİLGİ YARIŞMASI

Gençlerin Sezai Karakoç’u öğrenmesi için yapılan bilgi yarışmasına 83 takım katıldı. 3 kategoride gerçekleştirilen etkinliğin bilgi yarışmasında Sezai Karakoç’un hayatı ve eserleri, Tabu Yarışmasında Sezai Karakoç’un eserlerinde yer alan kavramları, Kelime Oyunu kategorisinde ise Sezai Karakoç’un kelimelerin yer aldığı sorular öğrenciler tarafından cevaplandı.

FİNAL KONGRE MERKEZİNDE

Öğrencilerin yaratıcılık başta olmak üzere eleştirel düşünce, takım çalışması ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek için düzenlenen ‘Sezai Karakoç Yeti Bilgi Yarışmasında’ 4 takım finale kaldı. Yarışmanın finali 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Sezai Karakoç Günleri kapsamında 15 Kasım Çarşamba günü saat 13.00 da Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.