10 Kasım etkinlikleri kapsamında Kocaeli genelinde birçok anma etkinliği düzenlendi. Bu etkinliklerinden biri olarak Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu'nda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve minnet duygularıyla andılar. Veliler ve öğretmenlerin de katılım gösterdiği etkinlikte konuşan okul müdürü de günün anlam ve önemini anlattı.
- Eğitim Güncelleme:
Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu'ndan anlamlı etkinlik
Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu'nda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve minnet duygularıyla andılar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.