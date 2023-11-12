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Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu'ndan anlamlı etkinlik

Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu'nda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve minnet duygularıyla andılar.

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10 Kasım etkinlikleri kapsamında Kocaeli genelinde birçok anma etkinliği düzenlendi. Bu etkinliklerinden biri olarak  Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu'nda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve minnet duygularıyla andılar. Veliler ve öğretmenlerin de katılım gösterdiği etkinlikte konuşan okul müdürü de günün anlam ve önemini anlattı.
# Atatürk, 10 kasım

- Eğitim

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