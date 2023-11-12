ÇAYIROVA ARAYI AÇIYOR

KARAMÜRSEL, TÜRKELİ DEPLASMANINDAN MUTLU DÖNDÜ

Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Darıca Türkelispor ile Karamürselspor bir araya geldi. Darıca Türkeli, liderlik yolunda kazanması gereken bu kritik maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karamürselspor, deplasmanda Türkeli’ni 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşti. Bekirderespor ise deplasmanda rahat kazandı. Gebze Tayfunspor’a konuk olan Bekirdere, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu haftanın bol gollü maçında Arslanbey Organize Sanayispor ile Körfez Yeniyalı Barbarosspor bir araya geldi. Karşılaşma, Barbaros’un 4-2’lik galibiyeti ile sona erdi. Başiskele Belediyespor da bu haftanın kazananları arasında kendisine yer buldu. Derincespor’u konuk eden Başiskele, mücadeleyi 3-2 kazandı. Hisareynspor ise Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor karşısında 1-0 kazanarak kritik galibiyet elde etti.

SAL B PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P





1-2-3-Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 11-12-13 Bir alt seviyeye düşer. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor

KARAMÜRSEL, TÜRKELİ DEPLASMANINDAN MUTLU DÖNDÜ

Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Darıca Türkelispor ile Karamürselspor bir araya geldi. Darıca Türkeli, liderlik yolunda kazanması gereken bu kritik maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karamürselspor, deplasmanda Türkeli’ni 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşti. Bekirderespor ise deplasmanda rahat kazandı. Gebze Tayfunspor’a konuk olan Bekirdere, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu haftanın bol gollü maçında Arslanbey Organize Sanayispor ile Körfez Yeniyalı Barbarosspor bir araya geldi. Karşılaşma, Barbaros’un 4-2’lik galibiyeti ile sona erdi. Başiskele Belediyespor da bu haftanın kazananları arasında kendisine yer buldu. Derincespor’u konuk eden Başiskele, mücadeleyi 3-2 kazandı. Hisareynspor ise Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor karşısında 1-0 kazanarak kritik galibiyet elde etti.