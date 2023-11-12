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ÇAYIROVA ARAYI AÇIYOR

Süper Amatör Lig B Grubu’nde lider olan Çayırovaspor, Arslanbey Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek puanını 28’e çıkardı. Çayırova, en yakın rakibi Darıca Türkeli’ne 6 puan fark attı

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KARAMÜRSEL, TÜRKELİ DEPLASMANINDAN MUTLU DÖNDÜ

Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Darıca Türkelispor ile Karamürselspor bir araya geldi. Darıca Türkeli, liderlik yolunda kazanması gereken bu kritik maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karamürselspor, deplasmanda Türkeli’ni 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşti. Bekirderespor ise deplasmanda rahat kazandı. Gebze Tayfunspor’a konuk olan Bekirdere, sahadan 3-0 galip ayrıldı.  Bu haftanın bol gollü maçında Arslanbey Organize Sanayispor ile Körfez Yeniyalı Barbarosspor bir araya geldi. Karşılaşma, Barbaros’un 4-2’lik galibiyeti ile sona erdi. Başiskele Belediyespor da bu haftanın kazananları arasında kendisine yer buldu. Derincespor’u konuk eden Başiskele, mücadeleyi 3-2 kazandı. Hisareynspor ise Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor karşısında 1-0 kazanarak kritik galibiyet elde etti.

SAL B PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR          O             G            B             M           A             Y              AV.        P


 

1.

Çayırovaspor

10

9

1

0

26

4

22

28

2.

Darıca Türkeli G.

10

7

1

2

27

13

14

22

3.

Karamürselspor

9

7

0

2

18

6

12

21

4.

Yeniyalı Barbaros

9

5

2

2

17

11

6

17

5.

Arslanbey GB

9

5

0

4

23

16

7

15

6.

Başiskele Belediye

9

4

2

3

24

13

11

14

7.

Hereke Yıldızspor

9

4

0

5

7

7

0

12

8.

Bekirderespor

10

4

0

6

13

18

-5

12

9.

Arslanbey Org.S.

9

3

2

4

19

17

2

11

10.

Hisareynspor

9

3

1

5

16

26

-10

10

11.

Osmanlı 41 Spor

9

2

1

6

13

23

-10

7

12.

Derincespor

9

1

2

6

10

16

-6

5

13.

Gebze Tayfun

9

0

0

9

4

47

-43

0

 

 

1-2-3-Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

11-12-13 Bir alt seviyeye düşer.

Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor

KARAMÜRSEL, TÜRKELİ DEPLASMANINDAN MUTLU DÖNDÜ

Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Darıca Türkelispor ile Karamürselspor bir araya geldi. Darıca Türkeli, liderlik yolunda kazanması gereken bu kritik maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karamürselspor, deplasmanda Türkeli’ni 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşti. Bekirderespor ise deplasmanda rahat kazandı. Gebze Tayfunspor’a konuk olan Bekirdere, sahadan 3-0 galip ayrıldı.  Bu haftanın bol gollü maçında Arslanbey Organize Sanayispor ile Körfez Yeniyalı Barbarosspor bir araya geldi. Karşılaşma, Barbaros’un 4-2’lik galibiyeti ile sona erdi. Başiskele Belediyespor da bu haftanın kazananları arasında kendisine yer buldu. Derincespor’u konuk eden Başiskele, mücadeleyi 3-2 kazandı. Hisareynspor ise Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor karşısında 1-0 kazanarak kritik galibiyet elde etti.
# Darıca, karamürsel, Başiskele, Hereke

- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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