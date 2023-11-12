ÇAYIROVA ARAYI AÇIYOR

KARAMÜRSEL, TÜRKELİ DEPLASMANINDAN MUTLU DÖNDÜ
Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Darıca Türkelispor ile Karamürselspor bir araya geldi. Darıca Türkeli, liderlik yolunda kazanması gereken bu kritik maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karamürselspor, deplasmanda Türkeli’ni 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşti. Bekirderespor ise deplasmanda rahat kazandı. Gebze Tayfunspor’a konuk olan Bekirdere, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu haftanın bol gollü maçında Arslanbey Organize Sanayispor ile Körfez Yeniyalı Barbarosspor bir araya geldi. Karşılaşma, Barbaros’un 4-2’lik galibiyeti ile sona erdi. Başiskele Belediyespor da bu haftanın kazananları arasında kendisine yer buldu. Derincespor’u konuk eden Başiskele, mücadeleyi 3-2 kazandı. Hisareynspor ise Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor karşısında 1-0 kazanarak kritik galibiyet elde etti.
SAL B PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
10
9
1
0
26
4
22
28
2.
10
7
1
2
27
13
14
22
3.
9
7
0
2
18
6
12
21
4.
9
5
2
2
17
11
6
17
5.
9
5
0
4
23
16
7
15
6.
Başiskele Belediye
9
4
2
3
24
13
11
14
7.
9
4
0
5
7
7
0
12
8.
10
4
0
6
13
18
-5
12
9.
9
3
2
4
19
17
2
11
10.
9
3
1
5
16
26
-10
10
11.
9
2
1
6
13
23
-10
7
12.
9
1
2
6
10
16
-6
5
13.
9
0
0
9
4
47
-43
0
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KARAMÜRSEL, TÜRKELİ DEPLASMANINDAN MUTLU DÖNDÜ
Süper Amatör Lig B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Darıca Türkelispor ile Karamürselspor bir araya geldi. Darıca Türkeli, liderlik yolunda kazanması gereken bu kritik maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karamürselspor, deplasmanda Türkeli’ni 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşti. Bekirderespor ise deplasmanda rahat kazandı. Gebze Tayfunspor’a konuk olan Bekirdere, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu haftanın bol gollü maçında Arslanbey Organize Sanayispor ile Körfez Yeniyalı Barbarosspor bir araya geldi. Karşılaşma, Barbaros’un 4-2’lik galibiyeti ile sona erdi. Başiskele Belediyespor da bu haftanın kazananları arasında kendisine yer buldu. Derincespor’u konuk eden Başiskele, mücadeleyi 3-2 kazandı. Hisareynspor ise Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor karşısında 1-0 kazanarak kritik galibiyet elde etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.