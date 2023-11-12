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1A’da zirve yarışı kızıştı

Kocaeli Amatör Lig 1. Küme A Grubu’nda zirve yarışı iyice kızıştı. Derince Yavuzspor ile Bekirpaşa Başaranspor’un başı çektiği grupta, Karatepe Gençlerbirliği de yakın takipte. Yavuz ve Başaran’ın 23 puanı bulunurken, Karatepe ise 22 puan topladı

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KARATEPE KAZANSAYDI LİDER OLACAKTI

Karatepe Gençlerbirliği, bu hafta kazansaydı A Grubu’nda lider olacaktı. Tavşancılspor ile 2-2 berabere kalan ekip, 22 puanla 3. sırada kaldı. Derince Yavuzspor ise Tütünçiftlikspor’u 1-0 mağlup ederek, grubun averaj farkı ile yeni lideri oldu. 2. Sırada yer alan Bekirpaşa Başaranspor, bu hafta Bağçeşmespor’u hükmen 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu haftanın en gollü maçı Kavaklıspor ile Darıca Birlikspor arasında oynandı. Kavaklıspor maçı 4-2 kazandı. Günün son maçında, Balanspor ile Gebze Anibalspor 1-1 berabere kaldı.

TAKIMLAR          O             G            B             M           A             Y              AV.        P

  

1.

Derince Yavuz

10

7

2

1

25

11

14

23

2.

B. Başaranspor

10

7

2

1

24

12

12

23

3.

Karatepe GB

10

7

1

2

21

12

9

22

4.

Kavaklıspor

10

6

2

2

24

13

11

20

5.

Gebze Anibal

10

5

2

3

23

17

6

17

6.

Tavşancılspor

10

4

4

2

19

17

2

16

7.

Balabanspor

10

2

4

4

22

22

0

10

8.

Darıca Birlikspor

10

2

0

8

19

36

-17

6

9.

Tütünçiftlikspor

10

1

1

8

11

20

-9

4

10.

Bağçeşme [ihraç]

10

0

0

10

1

29

-28

-3

 

 

1.Bir üst seviyeye yükselir.

2-3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

9-10. Bir alt seviyeye düşer.

Bağçeşmespor 3.haftadan itibaren ligden çekilmiştir.

# yeni, oldu, Darıca

- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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