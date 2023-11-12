1A’da zirve yarışı kızıştı

KARATEPE KAZANSAYDI LİDER OLACAKTI
Karatepe Gençlerbirliği, bu hafta kazansaydı A Grubu’nda lider olacaktı. Tavşancılspor ile 2-2 berabere kalan ekip, 22 puanla 3. sırada kaldı. Derince Yavuzspor ise Tütünçiftlikspor’u 1-0 mağlup ederek, grubun averaj farkı ile yeni lideri oldu. 2. Sırada yer alan Bekirpaşa Başaranspor, bu hafta Bağçeşmespor’u hükmen 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu haftanın en gollü maçı Kavaklıspor ile Darıca Birlikspor arasında oynandı. Kavaklıspor maçı 4-2 kazandı. Günün son maçında, Balanspor ile Gebze Anibalspor 1-1 berabere kaldı.
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Bağçeşme [ihraç]
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Bağçeşmespor 3.haftadan itibaren ligden çekilmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.