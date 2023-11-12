1A’da zirve yarışı kızıştı

KARATEPE KAZANSAYDI LİDER OLACAKTI

Karatepe Gençlerbirliği, bu hafta kazansaydı A Grubu’nda lider olacaktı. Tavşancılspor ile 2-2 berabere kalan ekip, 22 puanla 3. sırada kaldı. Derince Yavuzspor ise Tütünçiftlikspor’u 1-0 mağlup ederek, grubun averaj farkı ile yeni lideri oldu. 2. Sırada yer alan Bekirpaşa Başaranspor, bu hafta Bağçeşmespor’u hükmen 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu haftanın en gollü maçı Kavaklıspor ile Darıca Birlikspor arasında oynandı. Kavaklıspor maçı 4-2 kazandı. Günün son maçında, Balanspor ile Gebze Anibalspor 1-1 berabere kaldı.

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P

1. Derince Yavuz 10 7 2 1 25 11 14 23 2. B. Başaranspor 10 7 2 1 24 12 12 23 3. Karatepe GB 10 7 1 2 21 12 9 22 4. Kavaklıspor 10 6 2 2 24 13 11 20 5. Gebze Anibal 10 5 2 3 23 17 6 17 6. Tavşancılspor 10 4 4 2 19 17 2 16 7. Balabanspor 10 2 4 4 22 22 0 10 8. Darıca Birlikspor 10 2 0 8 19 36 -17 6 9. Tütünçiftlikspor 10 1 1 8 11 20 -9 4 10. Bağçeşme [ihraç] 10 0 0 10 1 29 -28 -3