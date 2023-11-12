1C’de Bahçecik durdurulamıyor

TAVŞANLI 8, ŞİRİN 6 GOL ATTI

Amatör Lig 1. Küme C Grubu’nda bu hafta maçlar bol gollü geçti. İlk 3 içerisinde, 3. sırada yer alan Tavşanlıspor, deplasmanda İzmit Gençlerbirliği’ni 8-0 mağlup etti. Haftanın bir diğer bol gollü karşılaşması ise Şirinspor - Çamçukurspor mücadelesi oldu. Bu maçta da 8 gol atılırken, Şirinspor sahadan 6-0 galip ayrıldı. Grupta 2. Sırada bulunan Gölcük İdmanyurdu bu haftada kazandı. İdmanyurdu, rakibi Seka Doğanspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

1-C PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P

1. Bahçecik 10 9 1 0 37 12 25 28 2. Gölcük İ.Y. 10 7 2 1 33 11 22 23 3. Tavşanlıspor 10 5 1 4 32 19 13 16 4. Şirinspor 10 5 1 4 27 20 7 16 5. Darıcaspor 9 5 1 3 14 10 4 16 6. Çamçukur 10 5 1 4 18 21 -3 16 7. Seka Doğan 10 4 0 6 19 23 -4 12 8. Mertspor 10 2 2 6 19 32 -13 8 9. Körfez Esen 9 1 1 7 19 38 -19 4 10. İzmit GB 10 0 0 10 11 49 -38 0