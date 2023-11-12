1C’de Bahçecik durdurulamıyor

TAVŞANLI 8, ŞİRİN 6 GOL ATTI
Amatör Lig 1. Küme C Grubu’nda bu hafta maçlar bol gollü geçti. İlk 3 içerisinde, 3. sırada yer alan Tavşanlıspor, deplasmanda İzmit Gençlerbirliği’ni 8-0 mağlup etti. Haftanın bir diğer bol gollü karşılaşması ise Şirinspor - Çamçukurspor mücadelesi oldu. Bu maçta da 8 gol atılırken, Şirinspor sahadan 6-0 galip ayrıldı. Grupta 2. Sırada bulunan Gölcük İdmanyurdu bu haftada kazandı. İdmanyurdu, rakibi Seka Doğanspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.
1-C PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
10
9
1
0
37
12
25
28
2.
10
7
2
1
33
11
22
23
3.
10
5
1
4
32
19
13
16
4.
10
5
1
4
27
20
7
16
5.
9
5
1
3
14
10
4
16
6.
10
5
1
4
18
21
-3
16
7.
10
4
0
6
19
23
-4
12
8.
10
2
2
6
19
32
-13
8
9.
9
1
1
7
19
38
-19
4
10.
10
0
0
10
11
49
-38
0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.