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1C’de Bahçecik durdurulamıyor

Kocaeli Amatör Lig 1. Küme C Grubu’nda, Bahçecikspor liderlik koltuğunu sağlamlaştırıyor. Sahasında Mertspor’u 5-2 mağlup eden Bahçecik, en yakın rakibi Gölcük İdmanyurdu ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı

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1C’de Bahçecik durdurulamıyor mask
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TAVŞANLI 8, ŞİRİN 6 GOL ATTI

Amatör Lig 1. Küme C Grubu’nda bu hafta maçlar bol gollü geçti. İlk 3 içerisinde, 3. sırada yer alan Tavşanlıspor, deplasmanda İzmit Gençlerbirliği’ni 8-0 mağlup etti. Haftanın bir diğer bol gollü karşılaşması ise Şirinspor - Çamçukurspor mücadelesi oldu. Bu maçta da 8 gol atılırken, Şirinspor sahadan 6-0 galip ayrıldı. Grupta 2. Sırada bulunan Gölcük İdmanyurdu bu haftada kazandı. İdmanyurdu, rakibi Seka Doğanspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

1-C PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR          O             G            B             M           A             Y              AV.        P

 

 

1.

Bahçecik

10

9

1

0

37

12

25

28

2.

Gölcük İ.Y.

10

7

2

1

33

11

22

23

3.

Tavşanlıspor

10

5

1

4

32

19

13

16

4.

Şirinspor

10

5

1

4

27

20

7

16

5.

Darıcaspor

9

5

1

3

14

10

4

16

6.

Çamçukur

10

5

1

4

18

21

-3

16

7.

Seka Doğan

10

4

0

6

19

23

-4

12

8.

Mertspor

10

2

2

6

19

32

-13

8

9.

Körfez Esen

9

1

1

7

19

38

-19

4

10.

İzmit GB

10

0

0

10

11

49

-38

0

 

 

1.Bir üst seviyeye yükselir.

2-3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

8.10.Bir alt seviyeye düşer.

  • 1.haftada 2-1 Çamçukurspor önde iken yarıda kalan Şirinspor maçında, her iki takım da hükmen yenik sayıldı.
# oldu

- Spor

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