METEOROLOJİ UYARDI! Yağışlar devam edecek

Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 16 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji, Kocaeli için ise bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada 13 Kasım Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak olan yağışların saat 22.00'a süreceği belirtildi.

METEOROLOJİNİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa) ile Kıyı Ege’de (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırm ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir."