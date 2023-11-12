Yuvacık Barajı’nın son 5 yıllık su seviyesi bizi uyarıyor!

Kocaeli’nin en önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı’nın su seviyesi kentin gündeminden düşmüyor. Sonbahar aylarının geçmiş olmasına rağmen henüz yarısı dahi dolmayan baraj yağışlı günler olmasına rağmen korkutmaya devam ediyor.

EVDE EN ÇOK NEREDE SU HARCIYORUZ?

Birçok bilimsel çalışmaya göre suyun gelecekte dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olacağa konuşuluyor. Birçok tasarruf çalışması olsa da henüz su bilinci ülkemizde oturmuş durumda değil. TEMA vakfının verilerine göre; Ülkemizde 25 havzada toplam 57 milyar metreküp suyun yüzde 77’si tarım yüzde 23’ü ise sanayin de kullanılıyor. Öte yandan evlerde su, yüzde 35 oranında banyoda, yüzde 30 tuvalette, yüzde 20 çamaşır ve bulaşık yıkamada, yüzde 10 yemek pişirme ve içme suyu ve yüzde 5 temizlik amacı ile kullanılıyor. Evlerde, banyo ve tuvalette tüketilen su miktarı, tüketilen toplam suyun yüzde 70'ini oluşturuyor.

SON 5 YILDA NE SEVİYEDEYDİ?

Hal böyleyken suyun önemi de günden güne de artıyor. Yuvacık Barajında son beş yılda gelinen durum ise her yılın Kasım ayında değişkenlik gösteriyor. Baraj Kasım 2019 yüzde 17, 2020’de yüzde 19, 2021’de yüzde 14, 2022’de yüzde 19 seviyesindeydi. 55 milyon metreküp büyüklüğündeki Yuvacık Barajı bügün yüzde 29 seviyesinde. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir izlenim verse de yıl içerisindeki sıcaklıklardaki ve su kullanımındaki artışlar gelecek yıllar için uyarılar veriyor.