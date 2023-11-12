Kocaeli’de asayiş berkemal mi?

Ekim ayında yaptığımız haberle Kocaeli’de her 8 günde bir cinayet meydana geldiğini yazmıştık. Her gün onlarca kavganın çokça bıçaklı ve silahlı yaralamanın meydana geldiği ilimizin güvenlik sorunları artarak devam ediyor. Diğer yanda ise vatandaşın polisi aradık gelemedi ya da geç geldi şikayetleri de tuz biber oluyor.

NURHAN ÖR VAHŞİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Çeşitli suçların meydana geldiği kentte son günlerde daha tehlikeli hatta yok artık denilen olaylar meydana geliyor. Bu haftanın gündemi olan Nurhan Ör cinayetinin detayları kan dondurdu. Bu şehirde bir grup bir araya gelip adam öldürebiliyor. Öldürdüğü adamın cesedini parçalayıp asitte eriterek yok edebiliyor olması toplumda huzursuzluk yarattı.

EĞLENCE MEKANLARI KURŞUNLANDI

Bunları öğrendiğimiz günün akşamı içerde ünlü bir sanatçının sahne aldığı İzmit’teki tıklım tıklım bir eğlence mekanı kurşunlandı. Üstüne ertesi gün yani dün gece Gölcük Değirmendere’de bir eğlence mekanı kurşunlandı.

KADINA ŞİDDET DEVAM EDİYOR

Diğer yanda Kartepe’de 2 kadını kurşunlayarak öldüren MHP’li eski yönetici var. Kent insanı artık gazete bile okumak istemez hale geldi. Vatandaşın güvenle sokakta gezmekten korktuğu kentte birçok insan ara sokaktan geçmeye korkar hale geldi.

BU SİLAHLAR NEDEN YAKALANMIYOR?

Amiyane tabirle asayiş berkemal değil. Çünkü nerdeyse herkesin cebinde rahat rahat bıçak muşta vb. kesici ve yaralayıcı alet taşıdığı kentte silahlı olaylar nedeniyle bu silahların nereden temin edildiği ve neden emniyete yakalanmadığı merak ediliyor.