TIP Kocaeli İl yönetimi: “Sosyalist belediyeleri arttıracağız”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) bugün saat 13.00’da Kocaeli olarak il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. İl başkanlığında yapılan toplantıya il yönetimi ve ilçe başkanları katıldı. Toplantıda yerel ve genel bazda partinin gidişatı ve çalışmaları konuşuldu. Yerel seçim sürecinde nasıl bir yol izleyeceklerini açıklayan il başkanı Umut Yaşar Özgen, “Yerel seçimlerde her yerde aday çıkarma gibi bir çizgimiz var. Ama asıl derdimiz Dersim Belediyesi, ovacık belediyesi örnekleri arttırmak. Sosyalistler tarafından yönetilen belediyeler istiyoruz” dedi.

“İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK”

Geçtiğimiz Cumartesi günü İl Kongresini yapan Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Örgütü bugün il binasında düzenlediği basın toplantısında İl ve İlçe Yöneticilerini tanıttı. Toplantıda ilk olarak söz alan İl Sözcüsü Batur Kılıç, “Konferans ve il kongresi süreci yürüttük. 5-6 kişinin masa başında kurduğu bir il örgütüydük. Bugün aktif olarak ilçelerde çalışılan bir sürece girdik. Kocaeli İl Örgütü olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz. Dün resmi il kongremizi yaptık” dedi.

“TOPLUMSAL MUHALEFET GERİ ÇEKİLDİ”

İsmail Göksu’nun istifası sonrası göreve atandığını son gerçekleştirilen il kongresinde ise seçilmiş ilçe başkanı olduğunu ifade eden İl Başkanı Umut Yaşar Özgen seçim döneminde yükselişe geçen üye başvurularının son durumu ile ilgili soruları yanıtlayan İl Başkanı Özgen, “Seçimden sonra bir durma oldu. Almanya yenilince biz de yenildik gibi bir durum oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedince biz toplumsal muhalefetin tamamında geri çekilme oldu.

“BİZİM İÇİN BAŞARI OLDU”

Seçim bizim için de bir başarı oldu. Sosyalistler kendi öz gücü ile meclise milletvekili gönderdiler. Her yerde seçime girmemize rağmen 1 milyonun üzerinde oy aldık. 81 ilde girseydik. 1 buçuk milyona tekabül ediyordu. Talep düştü. Üye ilgisi düştü. Bu partinin performansından ziyade toplumsal muhalefetin geri çekilmesi ile açıklayabilir. Erkan Başkanın örnek verdiği bir durum var. TİP 1 milyon oy alıyor. ama DİSK’in 200 bin üyesi var. Dünyada bunun tam tersi olur” dedi.

“AMAÇ KILIÇDAROĞLU DEĞİLDİ”

Ahmet Şık’ın çıktığı bir programda Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemediği sözler de söylemişti. Genel seçim kampanyası yapılırken 1 oy TİP’e 1 oy Kemal’e diye kendilğinden oluşan bir slogan oldu. Partinin tutumu bu değildi. Saray rejimin alt edildiği bir seçim hedefleniyordu. Amaç kemal Kılıçdaroğlu ya da başka bir aday değildi. Kemal Kılıçadaroğlu’nun adaylığını problemli gören temsilcilerimzi de oldu”

“SOSYALİST BELEDİYE İSTİYORUZ”

Yerel seçim sürecinde nasıl bir yol izleyeceklerini açıkayan Umut Yaşar Özgen, “Yerel seçimlerde her yerde aday çıkarma gibi bir çizgimiz var. Ama asıl derdimiz Dersim Belediyesi, ovacık belediyesi örnekleri arttırmak. Sosyalistler tarafından yönetilen belediyeler istiyoruz” dedi. İlçelerin oy potansiyeli ile ilgili de konuşan Özgen, “Genel seçimlerde bunu görme şansımız olmadı. Milletvekili aday çıkarmadık diye tepki gösterenler oldu. Eğer aday gösterseydik Yeniden Refah Partisinde ikinci Milletvekili çıkarıyordu” dedi.

“ÖN SEÇİM YAPACAĞIZ”

Yerel seçimlerde aday olup olmayacaklarını sorusuna İl Başkanı Özgen, “Aday olmayacağım” şeklinde yanıt verdi. İlçe Başkanları da aday belediye başkan aday adayı olmayacaklarını belirtti. Özgen konu ile ilgili, “Usulen 1 Aralık’a kadar istifa etmesi gerekiyor yönticilerin. Uslüen il yöneticilerine sorduk. Şimdiye kadar öyle bir talebi olan olmadı. Adaylar yine il örgütü tarafından belirlenecek. Sosyalist partilerin başka bir şey yapması beklenemez. Toplumsal mücadelede öne çıkmış figürleri önemseyeceğiz, kadın olmasını önemseyeceğiz. Bir ön seçim yapacağız” dedi.

“BU BİR DARBE”

Yargı krizini değerlendiren Özgen, “Bir kere bu bir darbe. Darbe sadece silahlı kuvvetler tarafından yapılan bir şey değil. 28 Şubat sürecine baktığımızda TSK Yargıtayın yaptığından başka bir şey yapmadı. Sadece kurumun ismi değişti. bugün gerekçeli bir karar ile yapılıyor. Anayasa tartışması itekleye itekleye açılmaya çalışılıyordu. Bununla birlikte kapısı sonuna kadar açıldı. Onların nasıl bir rejim istediği açığa çıkmış oldu. Vatandaşlığımız da sorgulanır vaziyette. Bizim sınırımızı da aşan, tüm yurttaşların karşı çıkması gereken bir durum. Rejim olarka cumhuriyeti sorgulandığı bir durum” dedi.

“ EMEKLİ VE ÖĞRENCİ SORUNU”

İl Başkanının açıklamalarının yanı sıra İlçe Başkanları ve İl Yöneticileri kendilerini tanıttı. İzmit İlçe Başkanı Selda Gündüz, “Uzun yıllardır sosyalist mücadelenin içerisindeyim. Benim için güncel bir durum yok. Çevre sorunlarından, kadın sorunlarına, emeklilerin sorunlarından öğrencilerin sorunlarına kadar bir çok gündemimiz var” dedi.

ŞEHİR HASTANESİNE DEĞİNİLDİ

Körfez İlçe Başkanı Sinem Deniz ise, “Uzun yıllardır bir çok mücadelenin içindeyim. TİP içerisinde 2 buçuk yıldır örgütlüyüm. İl ve ilçe özelinde bir çok sorunumuz var. İlerleyen süreçlerde tip olarak sesimizi duyuracağız. Ciddi bir barınma sorunu ve sağlık sorunu var. Körfez ve Derince tarafında 2 hastane var. Şehrin çok uzağında bir şehir hastanesi yapıldı. İnsanlar gitmekte zorluk çekiyor. Ciddi bir ulaşım sorunu var. İki ilçe arasında ciddi ücret farkı var. Çalışma yapılıyor. Ama seçim sürecinde de bitiyor” dedi.

“ATATÜRK ORTAOKULUNUN İÇİNDE PREFABRİK YAPILAR VAR”

Gölcük İlçe Başkanı Keramettin Şahin ise, “2 seneyi aşkındır TİP’te örgütlüyüm. İlçede ciddi anlamda geçim problemi var. İnsanların yerleşme yaşama ile ilgili ciddi kaygıları var. Kısa sürede yüzlerce problem ile karşı karşıya kaldık. Gölcük’te deprem sonrası tespit olmasına rağmen yıkılıp yeniden yapılmayan okullar var. Mesela Atatürk ortaokulu var. İçinde prefabrik yapılar var. Okulun yeniden yapılması gerekiyor. Donanma okulunda da hem lise hem de ilkokul öğrencileri eğitim alıyor. Eğitim alanı eksikliği var. Bitmeyen bir hastane var. Diğer taraftan çok eski yapılarda gıda işletmeleri var. Hijyen denetimi yapılmıyor. Yereldeki yönetimler de bu konuda çalışmıyorlar. İktidar insanlara korkuyu nakşettiği için bireysel silahlanma çok kolay oldu. Artık herkes kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Mafyatik bir sürece girildik. Kentte ciddi bir bireysel silahlanma var” dedi.

“YARGI SORUNU”

İl Yöneticisi Övünç Gazeteci ise, “Türkiye işçi partisinde gönüllü olarak eski üye olarak yeniyim. Örgütlü mücadeleyi hukukçu kimliğimiz ile öne taşımaya çalışıyoruz” dedi. Yargı sorunu ile ilgili Gazeteci, “İlerleyen dönemlerde bunun sıkıntısını yaşayacaktır hem hükümet hem de kararı verenler. Bu kararı verenler görevden el çektiriliyor. Uluslararası anlamda hukuk kriterini de ortadan kaldırıyor. Hakimler, kararı alırken korkmaması lazım. Cezalandırılır mıyım? diye düşünmemesi lazım. Karara bakınca 13 hukuk dairesi suç duyurusunda bulunalım diyor. Bu hukuk teamüllerini da ortadan kaldırmak oluyor” dedi.

“SES OLMAK İÇİN BİR ARADAYIZ”

Bir başka İl Yöneticisi Adile Nur Sönmez ise, “2 buçuk yıldır il örgütündeyim. Şehirde, sizlerin de takip ettiği gibi bitmeyen bir ekolojik yıkım var. İklim krizi nedeni ile şehirde bitmeyen bir mücadele alanı var. Topyekün il örgütümüz ile şehrimizde yaşanan sıkıntılara ses olmak için bir aradayız” şeklinde konuştu.

“KADIN SORUNU YILLARDIR VAR”

İl yöneticisi Umutcan Tarcan ise yeni dönemde Eğitim Sorumlusu olarak çalışacaklarını ifade etti. Tarcan, “Parti içerisine dönük, sosyalist siyaset ile alakalı kaynakalra eririmişi için kaynakları yöneteceğim. Sosyal ve kültürel yaşam olarak gerileyen bir kentte enstitüye sahip olması için çalışmalar yürüteceğim. Belirli politikalar çizilmesi için faaliyet göstereceğim” dedi. TİP’li kadınlar sorumlusu Yağmur Ertuğrul ise, “Yıllardır kadın mücadelesi içindeydim. Siyasi yaşamda mücadelesini verebilmek için üye oldum. Kadın sorunu yıllardır var” dedi.