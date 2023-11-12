Elektrikli scooterdan düşen 2 kişi yaralandı

Kaza, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter ile işe giden Y.C.Ö. ve A.Y. rampa aşağı indiği esnada, devrilen scooterdan yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Öte yandan kazanın, bir araç tarafından elektrikli scooterın sıkıştırılması neticesinde yaşandığı iddia edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.