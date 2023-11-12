Başkan Hürriyet, YKS ve LGS’de üstün başarı gösteren İzmitli öğrenciler ve aileleriyle buluştu



Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve liselerinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, İzmit Belediyesinin düzenlediği yemekte bir araya geldi. Başarılarıyla hem ailelerini hem de kentimizi gururlandıran gençleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet karşıladı. Üstün başarılarından dolayı kendilerini ve ailelerini tebrik eden Başkan Hürriyet, öğrencilere Sarısu Gençlik Kampı’nda tatil hediye etti.

HÜRRİYET, “ÜSTÜN BAŞARINIZDAN ÖTÜRÜ SİZLERİ KUTLUYORUM”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Öğrenciliğini bu şehirde doya doya yaşamış ve o yılların hala mutlulukla anan bir kardeşiniz olarak bugün burada LGS ve YKS sınavlarında üstün başarı gösteren öğrencilerimizle bir arada olmak çok kıymetli. Sevgili gençler, YKS ve LGS’de göstermiş olduğunuz başarılar kentimiz için çok kıymetli. Sizler bu kenti temsil ediyorsunuz. Bu anlamda aziz ve kararlığınızın en güzel örneği ve hayatlarınız boyunca devam edecek olan daha büyük başarıların bir başlangıcı bu sınav ve göstermiş olduğunuz başarılar.

“BAŞARILARIN DEVAMINDAN ŞÜPHEM YOK”

Aslında yolun daha çok başındasınız. Bu başarılarınızı devam ettireceğinizden şüphem yok. Tabi ki her başarının ardında büyük bir emek, sabırlı çalışma ve inanç var. Bu yollardan bizler de geçtik. Harıl harıl çalıştığım günleri hatırlarım. Hayatımızda sadece sınavlar ve çalışmak yok tabii ki. Ben de bir anne olarak söylüyorum; annelerin çocuklarının her anında yanında olması çok kıymetli. Sadece sınavlar değildir başarı kriteri. O yüzden çocukların hatasında da doğru kararlarında da sarıp sarmalamak çok önemli.

“MOTİVASYONA ORTAK OLMAK KIYMETLİ”

Tabii ki sınavlar çok önemli ve hedeflere ulaşmada önemli araçlar. Sonuç ne olursa olsun her alanda her kararlı çalışmada bütün gençlerimize sonsuz başarılar diliyorum. Tabii bu başarılar çocukların yanında aileler ve öğretmenlerin de başarısı. Onların motivasyonuna, heyecanına ortak olmak çok kıymetli. Kendilerine ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.

“GELECEĞİNİZE ÖNEM VERİYORUZ”

Bizler de İzmit Belediyesi olarak eğitime ve gençlerimizin geleceğine büyük önem veriyoruz. Sizler, yarının bilim insanları, mühendisleri, sanatçıları ve liderlerisiniz. Bizler de ekip arkadaşlarımla birlikte eğitime yönelik projelerimize çok önem veriyoruz. Profesyonel bir dershane olarak hayata geçirdiğimiz Çınar Akademi projemizi önemsiyoruz. İki senelik olmasına rağmen ciddi başarı gösterdik. Oradan mezun olan kardeşlerimiz de çok güzel okullar kazandılar.

“MATEMATİK ÇALIŞTAYI DÜZENLEYECEĞİZ”

Sarıyer Akademi ile birleşerek kocaman bir Türkiye Akademi haline geldik. Sarıyer Akademi’nin daha önce 2 kez gerçekleştirdiği Matematik Çalıştayı’nın üçüncüsünü belediyemizin ev sahipliğinde Kocaeli’de gerçekleştireceğiz. Üst düzey soru sorma, yazma ve üst düzey düşünme becerisinin sınıf ortamına nasıl uyarlanacağı konusunda kıymetli bir çalıştay olacak.

“GENÇLER İÇİN BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Aynı zamanda mahallelerde LGS kursları açmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki eğitimin de artık ticari hale geldiği bir dönemde çocukları okutmak çok zorlaşıyor. Biz de bunları kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ve gençlerimiz için iki ayrı kütüphane açtık. Çetin Emeç Kütüphanesi ve Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi. Aynı zamanda Belsa Gençlik Sokağı’mızda İstihdam Ofisi, Youtube Stüdyosu, Talk&Smile Kafe’miz de gençlerin faydalanabileceği ve sosyalleşebileceği alanlar.

“ÇİFTE STANDARDA UĞRUYORUZ”

İzmit Sanat Akademimizi açtık ve şu an bin genç oradan yararlanıyor. Profesyonel bir kayıt stüdyomuz var. Anne Eli projemiz de burada okuyan üniversiteli öğrencilerimize günde bir öğün yemek sunuyor. Yakında bu projemizi de daha da büyüteceğiz. Bu akşamı çok daha öncesinde planlamak istedik. Fakat ne yazık ki bazı çifte stadartlara uğruyoruz. Siyasi partilere bile verilen bilgiler bir kamu kurumu olan İzmit Belediyesi ile paylaşılamıyor. Geçtiğimiz yıllar da denedik, fakat bu sene geç de olsa sizlerle bir araya gelebildik. 5 senedir eğitimde başarı gösteren öğrencilerimiz ve aileleriyle dayanışma içerisinde olmayı gerçekten önemsiyoruz.

“UMUT VE GÜVEN VERİYORSUNUZ”

İzmit’in ve güzel ülkemizin geleceği adına bizlere büyük bir umut ve güven veriyorsunuz. Bu yolda da elimizden geldiğinde yanınızda olacağız. Cumhuriyet’imizin kurucusu Ata’mızın "Bütün ümidim gençliktedir." dediği gibi, bizim de bütün ümidimiz gençlikte. Sizler, bu cennet vatanın dünü, bugünü ve yarınısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi, sizlerin omuzlarınızda yükselecek.

“YANINIZDA OLMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞIZ”

İşte bu yüzden, sizlerin her bir başarısı, sadece sizin veya ailenizin değil, aynı zamanda İzmit’imizin ve ülkemizin de başarısı olacak. YKS ve LGS’de elde ettiğiniz başarılarınızın hayatınızda yeni başarıların kapısını aralamasını diliyorum. Geleceğinizi şekillendirecek her adımda da yanınızda olmaktan mutluluk duyacağız. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyor, gelecekteki başarılarınızda da yanınızda olmayı diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin.

“SARISU GENÇLİK KAMPINDA AĞIRLAMAK İSTERİZ”

Sizler için de bir motivasyon olması amacıyla Kandıra’da yer alan Sarısu Gençlik Kampı’nda istediğiniz herhangi bir zamanda sizleri ağırlamak isteriz. Tabii ki ailelerinizle birlikte. Sizler için güzel bir tatil olsun. İçerisinde birçok sportif aktivite olan doğa ile iç içe muhteşem bir tesis. Sizleri ağırlamaktan onur duyarız” dedi.

“ZOR BİR SÜRECİ ATLATTIK”

LGS sınavında üstün başarı elde eden ve Kabataş Erkek Lisesi’nde okuyan Elif Zeynep Kaya, “Geleceğimiz için çok önemli olan sınav sürecini başarıyla atlattık. Öncesinde olduğu gibi bundan sonra da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden öğrenciler olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu geceyi düzenleyen Sayın İzmit Belediye Başkanımız Hürriyet ve tüm emekçilere teşekkür ederim” dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ MELİH’TEN TEŞEKKÜR

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanan Osman Melih Bal, “Zorlu bir süreç oldu bizim için. Bol bol ders çalıştık, çünkü bunun başka bir yolu yok. Bu süreçte ailem bana her türlü desteği sağladı. Onlara teşekkür ediyorum. Bu akşamı düzenlediği için de İzmit Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIMA VE AİLEME TEŞEKKÜR EDİYORUM”

YKS’de üstün başarı elde ederek Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nü kazanan Afra Ilgın Tuyuk, “Bu süreç zordu. Gerçekten çok fazla mücadele ederek bugünlere geldik. Hocalarıma, aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla birbirimize çok destek olduk ve bu bir motivasyon süreci. Herkese başarılar diliyorum” dedi.