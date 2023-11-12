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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada?

Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre tüm şehirlerin katıldığı bir IQ testinin sonucuna göre en zeki şehirler belirlendi.
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! Kocaeli kaçıncı sırada? mask

Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre tüm şehirlerin katıldığı bir IQ testinin sonucuna göre en zeki şehirler belirlendi.

KOCAELİ 7.SIRADA

Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testinin sonuçlarına göre  Eskişehir listede birinci sırada yer alırken mega kent İstanbul 6. sırada yer aldı. Kocaeli özelinde ise 26 bin 235 katılımcıya test yapıldı. İlimiz 103.85 ortalamayla İstanbul'un ardından 7.sıraya yerleşti.

İşte Türkiye’nin İl Bazında IQ Ortalamaları; 

IQ SıralamasıİlIQ Ortalaması
1Eskişehir105.20
2Ankara104.91
3İzmir104.51
4Muğla104.12
5Çanakkale104.02
6İstanbul104.02
7Kocaeli103.85
8Balıkesir103.59
9Bursa103.47
10Kırklareli103.38
11Trabzon103.37
12Antalya103.29
13Tekirdağ102.82
14Zonguldak102.68
15Yalova102.58
16Karaman102.52
17Uşak102.37
18Konya102.36
19Rize102.32
20Denizli102.14
21Bartın102.13
22Sakarya101.78
23Kırşehir101.74
24Kütahya101.65
25Kayseri101.42
26Edirne101.28
27Tunceli101.17
28Bolu100.99
29Çorum100.95
30Samsun100.87
31Karabük100.85
32Mersin100.71
33Giresun100.56
34Kırıkkale100.46
35Osmaniye100.39
36Aydın100.34
37Sinop100.29
38Gümüşhane100.24
39Afyonkarahisar100.17
40Burdur100.15
41Sivas100.09
42Isparta100.06
43Nevşehir100.01
44Kastamonu99.98
45Malatya99.75
46Aksaray99.63
47Niğde99.60
48Ordu99.58
49Gaziantep99.40
50Mardin99.32
51Kahramanmaraş99.28
52Diyarbakır99.19
53Kilis99.14
54Tokat99.09
55Manisa99.06
56Erzurum98.97
57Adana98.76
58Batman98.75
59Elazığ98.46
60Şırnak98.43
61Bayburt98.29
62Şanlıurfa98.07
63Yozgat98.05
64Van97.74
65Muş97.73
66Çankırı97.53
67Hatay97.36
68Ardahan97.33
69Adıyaman97.29
70Bilecik97.14
71Erzincan96.97
72Amasya96.88
73Iğdır96.69
74Düzce96.26
75Ağrı96.06
76Bitlis95.96
77Kars95.84
78Artvin95.36
79Hakkari95.16
80Siirt94.52
81Bingöl94.19

Kaynak: yeniçağ
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