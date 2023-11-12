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İzmit Teknik Lise Makina Bölümü1980 yılı mezunları buluştu
İzmit Teknik Lise Makina Bölümü1980 yılı mezunları buluştu mask

İzmit Teknik Lise Makina Bölümü 1980 yılı mezunları, 10 Kasım’da 43.yıl buluşması gerçekleştirdiler. Mezunlar, “Bu vesile ile bizlere emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür eder, hayatta olmayanlara da rahmet dileriz” dediler. İşte bir araya gelen1980 yılı mezunları; Gürkan Çetinkaya, Enver Yaman, Ersoy Aşar, Cavit Sözer, Mehmet Karaömeroğlu, Muharrem Bekçi, Mehmet Şahin, Metin Birtürk, Halil Gönenç, Vedat Karagöz, Sabri Arbak, Nezih Terin, Ali İhsan Demir, Mehmet Pek, Ercüment Özdil.
# 10 kasım

- Yaşam

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