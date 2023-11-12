İzmit Teknik Lise Makina Bölümü1980 yılı mezunları buluştu

İzmit Teknik Lise Makina Bölümü 1980 yılı mezunları, 10 Kasım’da 43.yıl buluşması gerçekleştirdiler. Mezunlar, “Bu vesile ile bizlere emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür eder, hayatta olmayanlara da rahmet dileriz” dediler. İşte bir araya gelen1980 yılı mezunları; Gürkan Çetinkaya, Enver Yaman, Ersoy Aşar, Cavit Sözer, Mehmet Karaömeroğlu, Muharrem Bekçi, Mehmet Şahin, Metin Birtürk, Halil Gönenç, Vedat Karagöz, Sabri Arbak, Nezih Terin, Ali İhsan Demir, Mehmet Pek, Ercüment Özdil.
# 10 kasım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.