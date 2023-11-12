Filistin'e destek için İnsanlık Zinciri oluşturdular

İzmit Yürüyüş Yolunun Fevziye Camii ile Eren Cami arasında Filistin'e destek amacıyla yüzlerce vatandaş insanlık zinciri oluşturdu. Gönüllü Kültür Teşekkürleri ve Milli Kuruluşlar Birliği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü katılım gösterdi.
BURGER KİNG'E TAŞ VE ŞİŞE ATTILAR
Zincir yürüyüş yolundaki Burger King önüne gelindiğinde ise vatandaşlar içerde yemek yiyenleri yuhalamaya başladı. Gruptan taş ve su şişeleri fırlatılması üzerine içeride müşteriler varken kepenklerini kapattı. Taş fırlatılması sonrası yapılan ısrarlı anonslar sonrası kalabalık restoran önünden dağıldı
ANLATACAK BİR KELİME YOK
Etkinlikte açıklama yapan Büyükakın "En başından beri Kocaeli’de bu konuda gösterilen hassasiyet örnek olacak düzeyde Organizasyonlara emek veren tüm STK ve temsilcilere ve vatandaşımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bütün duyguları anlatacak bir kelime yok. İnsanların davranışlarında bir lisan vardır. Filistin’deki zulme karşı omuz omuza durduğumuz, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu duyurduk. Zaman zaman bu eylemler yapılarak netice alınmaz deniyor. Ben bunu doğru bulmuyorum.
DESTEK VERMEK LAZIM
Kamuoyu desteği önemli. İnsanlar seslerini yükseltiyor. Bunun durmaması lazım taki 67 sınırına Filistin kavuşana kadar. Dünyadaki insanların sessiz kalmadığı kalmadığı görüldüğünde kamu vicdanında meşru olmadığı gösterildiğinde karşısında kimse duramaz. Bu eylemlere destek vermek lazım. En çok da burada olan insanlara borçluyuz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitsevdalisi - ayagınızdakı adıdasla cepınızdekı apple kapınızın onundekı mersedesle evınızdekı blendaxla vedalasmadıkca yaptınız sadece ...................... israille zamanında destek verdınızde bunlarını aklınıza geldımi acaba
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.