Filistin'e destek için İnsanlık Zinciri oluşturdular

İzmit Yürüyüş Yolunun Fevziye Camii ile Eren Cami arasında Filistin'e destek amacıyla yüzlerce vatandaş insanlık zinciri oluşturdu. Gönüllü Kültür Teşekkürleri ve Milli Kuruluşlar Birliği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü katılım gösterdi.

BURGER KİNG'E TAŞ VE ŞİŞE ATTILAR

Zincir yürüyüş yolundaki Burger King önüne gelindiğinde ise vatandaşlar içerde yemek yiyenleri yuhalamaya başladı. Gruptan taş ve su şişeleri fırlatılması üzerine içeride müşteriler varken kepenklerini kapattı. Taş fırlatılması sonrası yapılan ısrarlı anonslar sonrası kalabalık restoran önünden dağıldı

ANLATACAK BİR KELİME YOK

Etkinlikte açıklama yapan Büyükakın "En başından beri Kocaeli’de bu konuda gösterilen hassasiyet örnek olacak düzeyde Organizasyonlara emek veren tüm STK ve temsilcilere ve vatandaşımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bütün duyguları anlatacak bir kelime yok. İnsanların davranışlarında bir lisan vardır. Filistin’deki zulme karşı omuz omuza durduğumuz, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu duyurduk. Zaman zaman bu eylemler yapılarak netice alınmaz deniyor. Ben bunu doğru bulmuyorum.

DESTEK VERMEK LAZIM

Kamuoyu desteği önemli. İnsanlar seslerini yükseltiyor. Bunun durmaması lazım taki 67 sınırına Filistin kavuşana kadar. Dünyadaki insanların sessiz kalmadığı kalmadığı görüldüğünde kamu vicdanında meşru olmadığı gösterildiğinde karşısında kimse duramaz. Bu eylemlere destek vermek lazım. En çok da burada olan insanlara borçluyuz.