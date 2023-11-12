Yangın, Esentepe Mahallesi Akbaş Sokak’taki 3 katlı binanın 3’üncü katında çıktı. Yükselen dumanları fark eden bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskopik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle dairede maddi hasar meydana geldi.Öte yandan yangının, sobadan çıkan kıvılcımın sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. Olayla, ilgili inceleme başlatıldı.
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3 katlı binada yangın paniği!
Körfez ilçesinde 3 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Binada ikamet eden vatandaşlar panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.