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KÖRFEZ'İN RAKİBİ ÇORUM! MAÇ 19.00'DA

Trendyol 1.Lig'in 12.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, saat 19.00'da sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Maçın anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...

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KÖRFEZ'İN RAKİBİ ÇORUM! MAÇ 19.00'DA mask

Trendyol 1.Lig'in 12 haftanın kapanış maçında temsilcimiz Kocaelispor, sahasında Çorum Futbol Kulübünü ağırlayacak. Saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. 

BU AKŞAM- 19.00
YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ

KOCAELİSPOR-   ÇORUM FK

 ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)
 GÜNER MUMCU TAŞTAN(1. Yardımcı Hakem)
 GÖKTUĞ HAZAR EREL(2. Yardımcı Hakem)
 ONUR BİNGÖL(Dördüncü Hakem)
# Kocaelispor, çorumspor, çorum fk

- Spor

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