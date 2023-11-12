Kasım 2018’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldığı ve asitle eritildiği iddia edilmişti. Herekeli iş insanı Nurhan Ör’ün de cesedinin parçalandığı ve asitle yakıldığı belirtiliyor. Ör’ün öldürülmesi, Kaşıkçı cinayetini hatırlattı.
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Cemal Kaşıkçı cinayetini mi örnek aldılar?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.