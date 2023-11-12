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Cemal Kaşıkçı cinayetini mi örnek aldılar?

Mesut Akbulut
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Cemal Kaşıkçı cinayetini mi örnek aldılar? mask

Kasım 2018’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldığı ve asitle eritildiği iddia edilmişti. Herekeli iş insanı Nurhan Ör’ün de cesedinin parçalandığı ve asitle yakıldığı belirtiliyor. Ör’ün öldürülmesi, Kaşıkçı cinayetini hatırlattı.
# Nurhan Ör

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Muhabir  Mesut Akbulut

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