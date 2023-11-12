Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın talimatıyla harekete geçen Asayiş ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Herekeli iş insanı Nurhan Ör cinayetini kısa bir süre içinde çözerek büyük bir başarıya imza attı. Polis ekipleri toplam 1000 saat mobese kameralarını inceleyerek cinayeti çözdü. Polisin bu cinayeti kısa bir zaman içinde çözmesi büyük takdir topladı.
- Asayiş Güncelleme:
HELAL OLSUN KOCAELİ POLİSİNE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.