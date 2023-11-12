HELAL OLSUN KOCAELİ POLİSİNE

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın talimatıyla harekete geçen Asayiş ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Herekeli iş insanı Nurhan Ör cinayetini kısa bir süre içinde çözerek büyük bir başarıya imza attı. Polis ekipleri toplam 1000 saat mobese kameralarını inceleyerek cinayeti çözdü. Polisin bu cinayeti kısa bir zaman içinde çözmesi büyük takdir topladı.