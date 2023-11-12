- Spor

Derince, 90+5’te 3 puanı kaptı: 1-2

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, 1-0 geriye düştüğü Fethiyespor karşılaşmasından, 90+5’te, Mehmet Akyüz’ün attığı penaltı golü ile 2-1 galip ayrıldı.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Derince, 90+5’te 3 puanı kaptı: 1-2 mask

DÜŞME HATTINDAN SIYRILDI

TFF 2. Lig’de tam 10 haftadır kazanamayan Belediye Derincespor, bu hafta zinciri Fethiyespor karşısında kırdı. Güçlü rakibi karşısında, 23. dakikada, Ramazan Çevik’in attığı golle geriye düşen temsilcimiz, 76’da, Ünal Durmuşhan ile beraberliği yakaladı. 90+5’te penaltı kazanan sarı - lacivertliler, Mehmet Akyüz’ün attığı gol sonrasında maçı 2-1 kazandı. Haftalardır galibiyete hasret kalan Derince, Fethiye karşısında büyüyü bozdu. Düşme hattında bulunan temsilcimiz, aldığı bu galibiyetle 15. sıraya çıkarak, o cendereden sıyrıldı.

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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