Derince, 90+5’te 3 puanı kaptı: 1-2

DÜŞME HATTINDAN SIYRILDI

TFF 2. Lig’de tam 10 haftadır kazanamayan Belediye Derincespor, bu hafta zinciri Fethiyespor karşısında kırdı. Güçlü rakibi karşısında, 23. dakikada, Ramazan Çevik’in attığı golle geriye düşen temsilcimiz, 76’da, Ünal Durmuşhan ile beraberliği yakaladı. 90+5’te penaltı kazanan sarı - lacivertliler, Mehmet Akyüz’ün attığı gol sonrasında maçı 2-1 kazandı. Haftalardır galibiyete hasret kalan Derince, Fethiye karşısında büyüyü bozdu. Düşme hattında bulunan temsilcimiz, aldığı bu galibiyetle 15. sıraya çıkarak, o cendereden sıyrıldı.