Derince, 90+5’te 3 puanı kaptı: 1-2

DÜŞME HATTINDAN SIYRILDI
TFF 2. Lig’de tam 10 haftadır kazanamayan Belediye Derincespor, bu hafta zinciri Fethiyespor karşısında kırdı. Güçlü rakibi karşısında, 23. dakikada, Ramazan Çevik’in attığı golle geriye düşen temsilcimiz, 76’da, Ünal Durmuşhan ile beraberliği yakaladı. 90+5’te penaltı kazanan sarı - lacivertliler, Mehmet Akyüz’ün attığı gol sonrasında maçı 2-1 kazandı. Haftalardır galibiyete hasret kalan Derince, Fethiye karşısında büyüyü bozdu. Düşme hattında bulunan temsilcimiz, aldığı bu galibiyetle 15. sıraya çıkarak, o cendereden sıyrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.