Darıca, deplasmanda kayıp: 1-0

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Emre Denizli’nin takımdan ayrılmasının ardından Gekas ile anlaşan Darıca Gençlerbirliği, Gekas ile ilk çıktığı maçta Sivas 4 Eylül’ü 3-1 mağlup etmiş ve umut yeşertmişti. Ancak Darıca, Gekas ile çıktığı 4 maçtan 6 puan toplayabildi. Temsilcimiz dün Tepecikspor’a konuk oldu. Tepecikspor, 89. dakikada 10 kişi kaldığı maçta, Darıca Gençlerbirliği’ni, 90+2’de Yağız Kargı’nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Darıca Gençlerbirliği, 10. hafta sonunda, 10 puanla, 10 sırada yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.