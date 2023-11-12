Darıca, deplasmanda kayıp: 1-0

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Emre Denizli’nin takımdan ayrılmasının ardından Gekas ile anlaşan Darıca Gençlerbirliği, Gekas ile ilk çıktığı maçta Sivas 4 Eylül’ü 3-1 mağlup etmiş ve umut yeşertmişti. Ancak Darıca, Gekas ile çıktığı 4 maçtan 6 puan toplayabildi. Temsilcimiz dün Tepecikspor’a konuk oldu. Tepecikspor, 89. dakikada 10 kişi kaldığı maçta, Darıca Gençlerbirliği’ni, 90+2’de Yağız Kargı’nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Darıca Gençlerbirliği, 10. hafta sonunda, 10 puanla, 10 sırada yer aldı.