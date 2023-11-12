- Spor

Darıca, deplasmanda kayıp: 1-0

TFF 3. Lig’de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, deplasmanda Tepecikspor’a 1-0 mağlup oldu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Darıca, deplasmanda kayıp: 1-0 mask

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Emre Denizli’nin takımdan ayrılmasının ardından Gekas ile anlaşan Darıca Gençlerbirliği, Gekas ile ilk çıktığı maçta Sivas 4 Eylül’ü 3-1 mağlup etmiş ve umut yeşertmişti. Ancak Darıca, Gekas ile çıktığı 4 maçtan 6 puan toplayabildi. Temsilcimiz dün Tepecikspor’a konuk oldu. Tepecikspor, 89. dakikada 10 kişi kaldığı maçta, Darıca Gençlerbirliği’ni, 90+2’de Yağız Kargı’nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Darıca Gençlerbirliği, 10. hafta sonunda, 10 puanla, 10 sırada yer aldı.
# oldu, Darıca

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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