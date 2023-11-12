Yuvacık öne geçtiği maçı kaybetti: 1-4

KRİTİK GALİBİYET KAÇTI
Bölgesel Amatör Lig, 2. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yuvacıkspor, sahasında Kapaklıspor’u konuk etti. 1. dakikada Soner Ulusoy’un şık golü ile öne geçen Yuvacık, 5. dakikada Jiyan Esen’in attığı golle üstünlüğünü kaybetti. Daha sonrasında Emre Kaymaz, 38. dakikada attığı golle Kapaklıspor’u öne geçirdi. İlk devre 2-1 Kapaklıspor üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci devrenin başında, 46. dakikada Faikcan Engin Kapaklıspor’u 3-1 öne geçirdi. Faikcan bu kez de 74. dakikada penaltıdan gol atarak skoru belirledi. Galibiyete çok ihtiyacı olan Yuvacıkspor, 1. dakikada öne geçtiği Kapaklıspor maçında 4-1 mağlup oldu
YUVACIKSPOR 1 - 4 KAPAKLISPOR
STAT: Şehit İlyas Bayraktutar Stadı
HAKEMLER: Abdurrahman Faruk Avşar **, Gökhan Apaydın**, Abdülkadir İleri **
GOLLER: 2’ Soner Ulusoy, 5’ Jiyan Esen, 38’, Emre Kaymaz, 46’ Faikcan Engin, 74’ Faikcan Engin
SARI KART: 67’ Buğra Yaman, 74’ Tolunay Bekçi, Fatih Adıgüzel
YUVACIKSPOR: Mertcan Bodur*, Fatih Adıgüzel*, Emircan Yusuf*, Abdurrahman Kurtoğlu*(74’Ahmet Tokmak*), Fatih Kanber*, Mert İnan*, Tolunay Bekçi* ( 72’ Tacettin Sağlam*), Burak Demir*, Soner Ulusoy**, Ömer Can Tangüner* (68’ Alper Bayraktar*), Semih Şaşmaz*
YEDEKLER: Emre Tezel, Alpaslan Abdioğlu, Mehmet Bavver Özbahçeci, Ferhat Aras, Hasan Aksu, Emirhan Can, Yiğit Boztepe
KAPAKLISPOR: Yusuf Yıldırım**, Tolga Aşçı, Ziya Bozbay***, Berat Kubat**, Buğra Yaman**, Jiyan Esen***, Emre Kaymaz***, Enes Dada**( 80’Berke Oktopçu*) Faikcan Engin**, Yusuf Özkan**( 75, Enes Kubaş*), Şaban Uçar**( 80’Emirhan Kayha*)
YEDEKLER: Umut Odacı, Göksel Yörüloğlu, Eray Vatansever, Yasin Hoşpınar, Cahit Ergün, Sefa Türkyılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.