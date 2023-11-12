ALLAH BELANIZI VERSİN!

Herekeli iş insanı Nurhan Ör cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. 3’ü sınıf arkadaşı 7 zanlının, Nurhan Ör’ü Sultanbeyli’de darp ettikleri ve daha sonra halıya sararak, otomobilin bagajında Kartepe’ye bir çiftliğe getirdikleri öğrenildi. Nurhan Ör’ün vücut parçalarının asitle eritildiği, cinayet sebebinin ise para mevzusu olduğu belirtildi.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı. Cinayeti Işık E’nin işlediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Işık E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlılardan Işık E., A.T. ve C.A.’nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu ifade edildi.