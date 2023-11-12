Herekeli iş insanı Nurhan Ör cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. 3’ü sınıf arkadaşı 7 zanlının, Nurhan Ör’ü Sultanbeyli’de darp ettikleri ve daha sonra halıya sararak, otomobilin bagajında Kartepe’ye bir çiftliğe getirdikleri öğrenildi. Nurhan Ör’ün vücut parçalarının asitle eritildiği, cinayet sebebinin ise para mevzusu olduğu belirtildi.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı. Cinayeti Işık E’nin işlediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Işık E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlılardan Işık E., A.T. ve C.A.’nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu ifade edildi.
- Asayiş
ALLAH BELANIZI VERSİN!
Hereke’de halı işletmesinin ortaklarından Nurhan Ör, vahşice öldürülmüştü. Ör’ün parçalanan cesedi asitli eritilirken, cinayetle ilgili yakalanan 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 3’ü iş idamı Ör’ün lise arkadaşıymış
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.