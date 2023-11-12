MC Donalds'tan alışveriş yapan vatandaşlara şerefsizsiniz diye küfretti

İzmit Yürüyüş Yolu Fevziye Camii mevkiinde bulunan McDonald's önünde toplanan bir grup İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle restorandan alışveriş yapan vatandaşlara tepki gösterdi. Grup içerideki bir adam ise vatandaşlara "şerefsizsiniz oğlum siz şerefsiz" diyerek küfretti.