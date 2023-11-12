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MC Donalds'tan alışveriş yapan vatandaşlara şerefsizsiniz diye küfretti

MC Donalds'tan alışveriş yapan vatandaşlara tepki gösterirken bir adam vatandaşlara şerefsiz diyerek küfretti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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İzmit Yürüyüş Yolu Fevziye Camii mevkiinde bulunan McDonald's önünde toplanan bir grup İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle restorandan alışveriş yapan vatandaşlara tepki gösterdi. Grup içerideki bir adam ise vatandaşlara "şerefsizsiniz oğlum siz şerefsiz" diyerek küfretti.
# İsrail

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Muhabir  Cihat Polat

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