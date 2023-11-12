MC Donalds'tan alışveriş yapan vatandaşlara şerefsizsiniz diye küfretti

İzmit Yürüyüş Yolu Fevziye Camii mevkiinde bulunan McDonald's önünde toplanan bir grup İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle restorandan alışveriş yapan vatandaşlara tepki gösterdi. Grup içerideki bir adam ise vatandaşlara "şerefsizsiniz oğlum siz şerefsiz" diyerek küfretti.
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# İsrail
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.