Denizbank ve İş Bankası En Az İlkokul Mezunu Banka Personeli Alıyor

Türkiye’de faaliyet gösteren Özel statüye sahip olan 2 banka Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 20 Daimi personel alımı gerçekleştirecek. Türkiye İş Bankası ve Denizbank bünyesinde toplam 20 Banka personeli alımı yapılacaktır.

Banka Personel Alımı Hangi Ünvanlarda

Türkiye İş Bankası bünyesinde istihdam edilmek üzere engelli 4 Beden İşçisi, 10 Büro Memuru ve 1 Bankacılık Meslek Elemanı toplam 15 Banka personeli alımı gerçekleştirecektir.

Denizbank bünyesinde 5 Bankacılık Meslek Elemanı istihdam edilecektir. Toplam 2 bankada 20 personel alımı gerçekleştirilecektir.

Banka Personel Alımı Başvuruları

Adaylar İş başvurularını İŞKUR resmi internet adresi üzerinden Başvuru yapacakları İş için gerekli İŞKUR iş ilan numarası belirtilerek yapılacaktır. Adayar ayrıca İŞKUR telefon hattı ALO 170 numarasını arayarak iş başvuru numarası ile şartlarına uyan açık iş için başvurusunu tamamlayabileceklerdir.

Banka 20 Personel Alımı Başvuru Şartları

İş Bankası Tekirdağ 4 Engelli Beden İşçisi alımı için 18 ile 35 yaş aralığında olmak. En az Lise en fazla Yüksek Lisans mezunu olmak İŞKUR İş İlan No (00007870021)

Kocaeli İzmit 5 Büro Memuru alımı Lise, Ticaret Meslek Lisesi veya 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak. 18 ile 30 yaş aralığında olmak. İŞKUR İş İlan No (00007870078)

Tokat Merkez 1 Bankacılık Meslek Elemanı alımı için en az Lise ve dengi okul mezunu olmak. En fazla Ön lisans mezunu olmak. 20 ile 30 yaş aralığında olmak. Bankacılık konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. İŞKUR İş İlan No (00007876992)

Muğla Marmaris Şubesi 3 Büro Memuru alımı lise ve dengi okul mezunu olmak. Mülakat tarihi itibari ile 30 yaşını geçmemiş olmak. İŞKUR İş İlan No (00007882472)

Van Ticari Şubesi 2 Büro Memuru alımı En az Lise mezunu en fazla Doktora seviyesinde eğitim almış olmak. 18 ile 30 yaş aralığında olmak. İŞKUR İş İlan No (00007914631)

Deniz Bankası 5 Bankacılık Meslek Elemanı alımı en az ilkokul mezunu olmak. Başvuru için yeterli olacaktır. İŞKUR İş İlan No (00007851456)

2 Banka Personel Alımı Başvuru Tarihleri

Türkiye İş Bankası engelli 15 Banka personel alımı başvuruları için son başvuru günleri

Türkiye İş Bankası Tekirdağ Merkez 4 Beden İşçisi alımı için 15 Kasım 2023.



Türkiye İş Bankası Kocaeli İzmit 5 Büro Memuru iş başvurusu son başvuru günü 15 Kasım 2023.

Türkiye İş Bankası Tokat Merkez 1 Bankacılık Meslek Elemanı alımı için başvuru son günü 17 Kasım 2023.

Türkiye İş Bankası Muğla Marmaris Şubesi 3 Büro Memuru alımı son iş başvuru günü 21 Kasım 2023.

Van Ticari Şubesi 2 Büro Memuru alımı son iş başvuru günü 6 Aralık 2023.

Denizbank 5 Bankacılık Meslek Elemanı alımı son iş başvuru günü 31 Aralık 2023 Tarihi olarak belirtilmiştir.