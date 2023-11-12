İşte benim objektifimden Filistin mitingi... Fazla söze gerek yok...

Kimsenin nas\u0131l giyindi\u011fi umurumda de\u011fil\u2026 Filistin\u2019de insanlar \u00f6l\u00fcyor\u2026 Bug\u00fcn bir \u00e7ok kad\u0131n AVM\u2019lerde g\u00fcn\u00fcn\u00fc ge\u00e7irirken, gerici dedikleri bu kad\u0131nlar y\u00fczlerce metrelik zincir olu\u015fturup, \u0130srail\u2019i k\u0131nad\u0131\n\n\nMUHAFAZAKARLAR \u0130\u015eTE BUNUN\u00a0\u0130\u00c7\u0130N\u00a0KAZANIYOR\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Lazo - Bir de ellerindeki amerikan malı iphone'ları kırıp çöpe atsınlar da inanalımmmm.Noktaaaa.
Lazo - Uygur TÜRK'leri için niçin yürüyüş yapılmıyor.Önce Kürecik'teki ve İncir'likteki Amerikan üsleri kapansın diye niye yürümüyorlar? Bedelli askerlik yapanlar bir de utanmadan tsk gazze'ye diyorlarrr.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.