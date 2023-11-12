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İşte benim objektifimden Filistin mitingi... Fazla söze gerek yok...

Hakan Yağcıoğlu
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İşte benim objektifimden Filistin mitingi... Fazla söze gerek yok... mask
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Kimsenin nasıl giyindiği umurumda değil… Filistin’de insanlar ölüyor… Bugün bir çok kadın AVM’lerde gününü geçirirken, gerici dedikleri bu kadınlar yüzlerce metrelik zincir oluşturup, İsrail’i kınadı

MUHAFAZAKARLAR İŞTE BUNUN İÇİN KAZANIYOR
# Filistin, İsrail

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Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Lazo - Bir de ellerindeki amerikan malı iphone'ları kırıp çöpe atsınlar da inanalımmmm.Noktaaaa.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Kasım 18:16
01

Lazo - Uygur TÜRK'leri için niçin yürüyüş yapılmıyor.Önce Kürecik'teki ve İncir'likteki Amerikan üsleri kapansın diye niye yürümüyorlar? Bedelli askerlik yapanlar bir de utanmadan tsk gazze'ye diyorlarrr.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 12 Kasım 18:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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