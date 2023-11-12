11'LER BELLİ OLDU!

KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN
99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA
Yedekler
1. HARUN TEKİN
3. ONUR ATASAYAR
9. ATABEY ÇİÇEK
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
20. MERT ÇÖLGEÇEN
21. BEDİRHAN YILDIZ
32. MEHMET YILMAZ
45. MESUT CAN TUNALI
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
AHLATÇI ÇORUM FK
87. ALİ TÜRKAN
2. KEREM KALAFAT
4. MICHAEL OLOGO INAINFE
5. ZARGO TOURE
6. FERHAT YAZGAN
8. ATAKAN AKKAYNAK
14. MICHAL JAN NALEPA
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
39. ERKAN KAŞ
48. OZAN SOL
79. AHMET SAĞAT
Yedekler
27. HASAN HÜSEYİN AKINAY
7. AHMET İLHAN ÖZEK
9. THOMAS JACCO VERHEYDT
11. SUAT KAYA
17. EREN AYDIN
19. MURAT YILDIRIM
30. ADEM DOĞAN
66. MASSIS GÜLÜK
73. SÜLEYMAN LUŞ
99. SİNAN KURUMUŞ
Teknik Sorumlu
SERKAN ÖZBALTA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.