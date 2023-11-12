Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 3 - Göztepe: 2

Maçtan dakikalar
8. dakikada Erzurumspor’um sol kanattan kullandığı serbest vuruşta caza sahası içerisinde oluşan karambolde top Eren Tozlu’nun önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Tozlu topu ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada Orhan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu uygun durumda olan Özgür Sert’e pasını aktardı. Bu oyuncunun şutunda top filelerle buluştu. 2-0
27. dakikada konuk takımın sağ kanattan Ogün ile kullandığı taç atışında Atın kafayla topu arkaya aşırdı. Mamah’ın pasında Taha'nın sert şutu ağlara gitti. 2-1
65. dakikada sol kanattan İsmail’in kullandığı kornerde Taha ceza sahası içerinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 2-2
88. dakikada Estrela savunmadan kazandığı topu Orhan’a aktardı. Orhan uygun durumda olan Eren Tozlu’yu gördü. Eren Tozlu topu düzeltip düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 3-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Türkmen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler
Erzurumspor FK: Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Furkan (Fırat dk. 37), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Batuhan, Sefa, Özgür Sert (Rosheuvel dk. 64), Estrela (Alican dk. 89), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan, Yakup, Güney, Muhammed Emin, Shala, Hüseyin, Mustafa Gürkan
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Göztepe: Mateusz Lis, Taha, İsmail Köybaşı, Atınç, Ümit Akdağ (Ensar Aksakal dk. 63), Ogün Bayrak, Celil Yüksel (İzzet Furkan Malak dk. 63), Traoe (Yunus Emre dk. 79), Mamah (Messaoudi dk. 63), Yalçın Kayan, Kubilay Kanatsızkuş (Diouf dk. 85)
Yedekler: Arda, Tarkan, Nielsen, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Radomir Kokovic
Gol: Eren Tozlu (dk. 9 ve 88), Özgür Sert (dk. 21) (Erzurumspor FK), Taha (dk. 27 ve 65) (Göztepe)
Sarı kartlar: Batuhan, Mustafa Yumlu, Estrela (Erzurumspor FK), Atınç, Kubilay Kanatsızkuş, Traoe (Göztepe)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.