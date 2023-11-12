Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 3 - Göztepe: 2

Maçtan dakikalar

8. dakikada Erzurumspor’um sol kanattan kullandığı serbest vuruşta caza sahası içerisinde oluşan karambolde top Eren Tozlu’nun önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Tozlu topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Orhan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu uygun durumda olan Özgür Sert’e pasını aktardı. Bu oyuncunun şutunda top filelerle buluştu. 2-0

27. dakikada konuk takımın sağ kanattan Ogün ile kullandığı taç atışında Atın kafayla topu arkaya aşırdı. Mamah’ın pasında Taha'nın sert şutu ağlara gitti. 2-1

65. dakikada sol kanattan İsmail’in kullandığı kornerde Taha ceza sahası içerinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 2-2

88. dakikada Estrela savunmadan kazandığı topu Orhan’a aktardı. Orhan uygun durumda olan Eren Tozlu’yu gördü. Eren Tozlu topu düzeltip düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 3-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mehmet Türkmen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

Erzurumspor FK: Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Furkan (Fırat dk. 37), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Batuhan, Sefa, Özgür Sert (Rosheuvel dk. 64), Estrela (Alican dk. 89), Eren Tozlu

Yedekler: Rıdvan, Yakup, Güney, Muhammed Emin, Shala, Hüseyin, Mustafa Gürkan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Göztepe: Mateusz Lis, Taha, İsmail Köybaşı, Atınç, Ümit Akdağ (Ensar Aksakal dk. 63), Ogün Bayrak, Celil Yüksel (İzzet Furkan Malak dk. 63), Traoe (Yunus Emre dk. 79), Mamah (Messaoudi dk. 63), Yalçın Kayan, Kubilay Kanatsızkuş (Diouf dk. 85)

Yedekler: Arda, Tarkan, Nielsen, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Radomir Kokovic

Gol: Eren Tozlu (dk. 9 ve 88), Özgür Sert (dk. 21) (Erzurumspor FK), Taha (dk. 27 ve 65) (Göztepe)

Sarı kartlar: Batuhan, Mustafa Yumlu, Estrela (Erzurumspor FK), Atınç, Kubilay Kanatsızkuş, Traoe (Göztepe)